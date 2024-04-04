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Венер Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая

Венер Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая
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Российский боец Венер Галиев проведёт следующий поединок 31 мая в Уфе. Его соперником станет представитель Румынии Аурел Пиртеа. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Венер — настоящая легенда ММА. За плечами Галиева — 23 года выступлений. Любой его поединок — ярчайшее противостояние. В последнем бою в декабре прошлого года он отправил в нокаут бразильца Хакрана Диаса. Новым испытанием для Башкира станет легковес из Румынии Аурел Пиртеа. Бой пройдёт на турнире ACA 176 в Уфе на «Уфа-Арене» 31 мая», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Галиев уже 24 года выступает в ММА. Первый бой он провёл ещё в 2000 году. 46-летний спортсмен одержал 36 побед, но большая часть успешных поединков из его 80 боёв не внесена в официальную статистику.

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