«Надо было останавливать бой». Богачук — о поединке Цзю и Фундоры

Временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) украинец Сергей Богачук высказал мнение о том, что поединок Тимофея Цзю и Себастьяна Фундоры нужно было остановить после рассечения, которое получил австралиец.

«Не знаю, как я повёл бы себя после такого рассечения. По-грамотному, да. Надо было останавливать бой. Насколько я слышал, если бы остановили бой во втором раунде, то поединок был бы признан несостоявшимся. А затем они бы провели реванш и всё переиграли. А так, они слегка протупили. Соглашусь с тем, что всё-таки протупили», — приводит слова Богачука vRINGe.

Напомним, поединок между Цзю и Фундорой прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.