Изменились дата и место боя Шлеменко

Стало известно, что турнир, на котором выступит российский боец Александр Шлеменко, перенесён.

Международный турнир по смешанным единоборствам RCC 19 состоится 11 мая в Екатеринбурге. Поединок Александра Шлеменко против Куата Хамитова пройдёт на арене КРК «Уралец».

Соглавным событием турнира станет долгожданное возвращение Ивана Штыркова в смешанные единоборства. Спустя полтора года выступлений по кикбоксингу и боксу он вновь выйдет в клетку на бой по правилам смешанных единоборств.

Шлеменко в седьмой раз станет хедлайнером RCC. В лиге Шторм выступает уже пять лет. Сейчас Шлеменко идёт на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире.

Куат Хамитов трижды становился сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии. Стоит отметить, что ради поединка против Шторма он поднимается на одну весовую категорию.