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Фёдор Емельяненко рассказал, в каких компонентах Молдавский стал лучше

Фёдор Емельяненко рассказал, в каких компонентах Молдавский стал лучше
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Прославленный ветеран смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко высказался по поводу прогресса Валентина Молдавского.

«Валентин после последнего боя прибавил, конечно. Он думающий боец. Работал над своими ошибками, и, мне кажется, он прибавил в стойке, в ударной технике.

И плюс много поработал над тем, чтобы завершать бои досрочно болевыми и удушающими», — сказал Емельяненко для Okko Sport.

Валентину Молдавскому 32 года. Россиянин выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.

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