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«Он жульничал». Али Абдель-Азиз объяснил, почему Джона Джонса не введут в Зал славы

«Он жульничал». Али Абдель-Азиз объяснил, почему Джона Джонса не введут в Зал славы
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова.

«Барри Бондса не включили в Зал славы, потому что он жульничал.
Хабиб величайший, потому что:
1) Никогда не был в нокдауне 2) Никогда не получал синяков под глазами после боя 3) Никогда не получал порезов и швов во время боя 4) Проиграл один раунд за всю свою карьеру», — написал Абдель-Азиз.

Джона Джонса часто сравнивают с бейсболистом Барри Бондсом.

Напомним, в данный момент Джон Джонс проходит восстановительный процесс после того, как травмировал плечо в преддверии боя со Стипе Миочичем, который должен был стать главным событием турнира UFC 295. Поединок Джонса и Миочича перенесли на неопределённый срок, и руководство лиги решило ввести временный пояс в тяжёлом весе. Его разыграли Том Аспиналл и россиянин Сергей Павлович в соглавном событии на этом же турнире. Поединок завершился победой Аспиналла нокаутом в начале первого раунда.

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