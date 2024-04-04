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Магомед Мадиев выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» 27 апреля в Алматы

Магомед Мадиев выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» 27 апреля в Алматы
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Российский боксёр Магомед Мадиев встретится с представителем Эквадора Абелем Миной. Бой пройдёт 27 апреля в Алматы (Казахстан) в рамках весовой категории до 75 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA». Об этом информирует пресс-служба IBA.

В главном поединке спортивного мероприятия сразятся чемпион Олимпийских игр 2016 года Данияр Елеусинов (Казахстан) и финалист чемпионата мира 2023 года Саиджамшид Джафаров, представляющий Узбекистан. Победитель этого боя станет претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 71 кг.

Кроме того, участие в турнире примет ещё один россиянин, Юрий Осипов. В восьмираундовом поединке в весе до 71 кг он сразится с финалистом юношеских Олимпийских игр — 2018 Шайкеном Талгатом из Казахстана.

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