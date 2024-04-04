Дэвид Бенавидес объяснил, почему Сауль Альварес может скоро завершить карьеру

Известный американский боксёр Дэвид Бенавидес высказался о позиции абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауля Альвареса насчёт их возможного боя. Ранее мексиканец заявлял, что согласился бы на поединок при получении гонорара в размере от $ 150 млн до $ 200 млн.

«Когда я рос, у меня не было мечты обязательно подраться с Канело. Моей мечтой было стать лучшим представителем своего поколения. Сауль знает, на что я способен. Он видит это по моим глазам. Я хочу величия, а их сторона говорит о деньгах. Меня не волнуют деньги. С юных лет я зарабатывал много. Это не то, о чём я думаю. Когда речь зашла о сумме в 150–200 миллионов, даже Мейвезер и Пакьяо ничего не поняли. В моём представлении это означает, что Канело готовится к завершению карьеры», — сказал Бенавидес на канале FreshandFit в YouTube.