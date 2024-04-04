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Прохазка рассказал, что с ним стало после того, как он слишком долго бил себя крапивой

Прохазка рассказал, что с ним стало после того, как он слишком долго бил себя крапивой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка рассказал, как укрепляет иммунитет за счёт крапивы.

«Пришла весна. Чувствую запах крапивы. Как правило, каждую весну и осень я валяюсь в крапиве. Снимаю с себя одежду и бью себя крапивой. После этого полдня чувствую, как всё тело буквально горит. Но это укрепляет иммунитет. Прошлой осенью я тоже этим занимался, но немного переборщил. Всё тело покраснело, и я не смог заснуть до четырёх утра. Однако уже на следующее утро я ковал меч», — сказал Прохазка на своём канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи встречался с бразильцем Алексом Перейрой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

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