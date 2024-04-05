Тренер Оливейры рассказал о попытке Макгрегора сорвать бой Чарльза с Махачевым

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал, что перед титульным поединком его подопечного с россиянином Исламом Махачевым с ними связался ирландец Конор Макгрегор. По словам Лимы, Макгрегор просил дождаться его.

«Перед поединком с Махачевым Макгрегор написал Оливейре сообщение, в котором просил подождать и не драться с Махачевым. Они обменялись сообщениями. Макгрегор прислал ему видео со своими тренировками. Показал, как бегает по пляжу. Но как долго бы мы его ждали, если бы приняли такое решение? В таком случае мы бы три года не выходили в октагон. Нам нужно было работать», — сказал Лима на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Махачев и Оливейра встречались 22 октября 2022 года. Ислам победил, применив удушающий приём.