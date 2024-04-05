Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 1 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Оливейры рассказал о попытке Макгрегора сорвать бой Чарльза с Махачевым

Тренер Оливейры рассказал о попытке Макгрегора сорвать бой Чарльза с Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, рассказал, что перед титульным поединком его подопечного с россиянином Исламом Махачевым с ними связался ирландец Конор Макгрегор. По словам Лимы, Макгрегор просил дождаться его.

«Перед поединком с Махачевым Макгрегор написал Оливейре сообщение, в котором просил подождать и не драться с Махачевым. Они обменялись сообщениями. Макгрегор прислал ему видео со своими тренировками. Показал, как бегает по пляжу. Но как долго бы мы его ждали, если бы приняли такое решение? В таком случае мы бы три года не выходили в октагон. Нам нужно было работать», — сказал Лима на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Махачев и Оливейра встречались 22 октября 2022 года. Ислам победил, применив удушающий приём.

Материалы по теме
Тренер Оливейры рассказал, почему предпочёл бы его бой с Макгрегором, а не Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android