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Энтони Джошуа раскрыл, когда может состояться его следующий бой

Энтони Джошуа раскрыл, когда может состояться его следующий бой
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Известный британский боксёр Энтони Джошуа поделился подробностями относительно своего следующего поединка. По словам Джошуа, он может состояться примерно в сентябре.

«Мне сказали, что где-то в сентябре. Сам я надеялся на июнь. Теперь у меня будет время сходить на свидания и немного пообщаться. В данный момент я тренируюсь. У меня есть два месяца до того, как я начну тренировочный лагерь», — приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, в последнем поединке Джошуа встречался с франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Их бой проходил в ночь с 8 на 9 марта мск. Противостояние состоялась по правилам бокса и завершилось победой Энтони нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету британца 28 побед и три поражения.

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