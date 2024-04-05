Валентин Молдавский рассказал о разговоре с Фёдором Емельяненко после победы на PFL 1

Российский боец Валентин Молдавский прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с представителем Хорватии Анте Делией. Бойцы встречались на турнире PFL 1 в Сан-Антонио (США). Бой продолжался один раунд (2 минуты 17 секунд). Валентин победил техническим нокаутом.

«Ну, эмоции сейчас я вряд ли выдам. С Фёдором уже разговаривали. Он меня похвалил. Поблагодарил – неправильная формулировка. Это мы ему все благодарны, что он учит нас», – сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В смешанных единоборствах подопечный Фёдора Емельяненко выступает с 2014 года. За это время он провёл 16 боёв, 12 из которых завершились победой (1 нокаутом, 3 сдачей и 8 решением судей).