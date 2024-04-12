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Тактаров рассказал, кто должен победить в бою между Волковым и Павловичем

Тактаров рассказал, кто должен победить в бою между Волковым и Павловичем
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Прославленный ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался на тему анонсированного поединка между известными российскими бойцами Александром Волковым и Олегом Тактаровым. Как рассказал президент UFC Дана Уайт, спортсмены должны сразиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Пусть победит тот, у кого выше IQ», — написал Тактаров в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, проходившем в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков встречался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. Павлович в последнем бою, который состоялся в ноябре 2023 года, проиграл представителю Великобритании Тому Аспиналлу.

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