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«Хорхе сейчас просто неуместен, он может отваливать». Гэтжи ответил на вызов Масвидаля

«Хорхе сейчас просто неуместен, он может отваливать». Гэтжи ответил на вызов Масвидаля
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи ответил экс-претенденту на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидалю. Ранее кубинец заявлял о своём желании провести поединок с Хайлайтом.

«Не было ничего более особенного для меня, чем видеть, как Хорхе приходил в себя после того, как Камару пробил его челюсть. Это был один из моих самых любимых моментов, что я видел в ММА. Хорхе чертовски толстый, я выхожу в октагон с весом в 70 кг, так что он может отваливать.

Мне кажется, Хорхе бросил мне вызов из-за того, что проиграл много денег, когда я отправил в нокаут Дастина. В такой ситуации и мне было бы плохо. Надеюсь, он в этот раз поставит пару тысяч, но не на меня. Хорхе сейчас просто неуместен, вот почему он говорит эти вещи. Его цель — снова стать значимым. Чтобы вы понимали, насколько он неуместен, вспомните, что его ждёт бой с Нейтом Диазом», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

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