Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил на вызов Армана Царукяна

Ислам Махачев ответил на вызов Армана Царукяна
Комментарии

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев ответил на вызов российского бойца, представляющего Армению, Армана Царукяна, который предложил провести реванш.

«Будь готов, скоро увидимся, мальчик», — написал в своих социальных сетях Ислам.

Напомним, первый бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC Fight NIGHT 149, который состоялся 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам Махачев.

На данный момент Ислам имеет в своём рекорде 22 победы и 1 поражение. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби и был главным событием вечера, Ислам одержал победу нокаутом над Александром Волкановски во втором раунде.

Материалы по теме
Ислам Махачев предложил организовать поединок Магомеду Анкалаеву с экс-чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android