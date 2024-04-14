Ислам Махачев прокомментировал поединок Гэтжи — Холлоуэй

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев прокомментировал поединок между американскими бойцами — экс-обладателем временного титула UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи и экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.

«Джастин — воин, держи голову выше, чемпион! Эффектное выступление Макса, поздравляю», — написал в своих социальных сетях Махачев.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем стал третьим по значимости на турнире UFC 300. Бой завершился победой Макса Холлоуэя нокаутом на временной отметке 4 минуты 59 секунд пятого раунда. На последних десяти секундах Макс предложил Джастину пойти в открытый размен, по итогу которого Благословенный отправил своего оппонента в нокаут одним ударом.