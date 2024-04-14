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Оленичев: Царукян может выйти на бой с Махачевым в нереальной форме

Оленичев: Царукян может выйти на бой с Махачевым в нереальной форме
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Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев прокомментировал победу Армана Царукяна в бою с Чарльзом Оливейрой на UFC 300, а также высказался о возможной второй встрече Царукяна с Исламом Махачевым.

«Бой Армана против Оливейры получился гораздо сложнее, чем у Ислама с Оливейрой. Это зарядит Армана очень много пахать, и на бой против Махачева он может выйти в какой-то нереальной форме. У Армана мощная команда, мощная психология, мощный настрой на бой. Думаю, что Исламу будет непросто с ним драться», — сказал Оленичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, первый бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC Fight NIGHT 149, который состоялся 20 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда победу единогласным решением судей одержал Ислам Махачев.

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