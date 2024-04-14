Шлеменко ответил, способен ли Царукян нокаутировать Махачева в реванше

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о потенциальном реванше звёздных соотечественников Ислама Махачева и Армана Царукяна, выступающих в лёгком дивизионе UFC.

«У меня очень большие сомнения, что Царукян сможет нокаутировать Махачева. Почему? Объясню. Потому что я сегодня видел его бой с Оливейрой, и Чарльза он победил именно за счёт борьбы. Вот и всё. Я считаю, что Ислам подготовлен более разносторонне», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил австралийца Алекса Волкановски техническим нокаутом в первом раунде.

Царукян на UFC 300 раздельным судейским решением одолел экс-чемпиона, бразильца Чарльза Оливейру.