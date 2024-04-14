Царукян: не считаю, что проигрывал после боя с Махачевым, у меня серия из 10 побед

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о ходе своей карьеры после поражения от соотечественника Ислама Махачева в апреле 2019 года.

«Я подрался десять раз после того боя и чувствую, что иду на серии из десяти побед. Я не проигрывал после боя и Исламом. Это было пять лет назад, я приобрёл большой опыт. Я становлюсь лучше каждый день и чувствую это. Не знаю, что произойдёт через 3-4 года. Я стану бойцом, которого нельзя остановить», — сказал Царукян на пресс-конференции.

В своём последнем бою на UFC 300 Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

Ранее UFC официально объявила следующий бой Ислама Махачева.

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