«Я дерусь с победителем». Царукян отреагировал на анонс боя Махачев — Порье

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на анонс поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«Я дерусь с победителем», — написал Царукян.

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

На турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.