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Холлоуэй: перед боем с Гэтжи меня списали со счетов

Холлоуэй: перед боем с Гэтжи меня списали со счетов
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что MMA-общественность не воспринимала его всерьёз перед боем с соотечественником Джастином Гэтжи на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Меня списали со счетов. Люди говорили мне: «Что ты делаешь, Джастин слишком большой, слишком сильный», — и тому подобное. Людям нужно было напоминание, и я дал им знать. Всю неделю я говорил, что я — это он, и я по-прежнему здесь. Вам было нужно напоминание, ребята», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с соотечественником Дастином Порье и проиграл единогласным решением.

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