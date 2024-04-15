Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение

«Это впечатляет». Тренер Фьюри назвал качество Усика, вызывающее у него уважение
Аудио-версия:
Комментарии

Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о сопернике своего подопечного и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

«Меня впечатляет его способность побеждать, способность создавать выигрышные ситуации. Мне плевать, нокаутирует он кого-то или нет. Он знает, как побеждать, и у него нет поражений, как и у Тайсона. Противостояние двух умов – вот что меня интересует», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее Рикки Хаттон объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с Усиком.

Материалы по теме
Рикки Хаттон объяснил, почему у Фьюри возникнут проблемы в бою с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android