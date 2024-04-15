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О’Мэлли: зачем Холлоуэю возвращаться в полулёгкий вес?

О’Мэлли: зачем Холлоуэю возвращаться в полулёгкий вес?
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что Максу Холлоуэю не нужно возвращаться в полулёгкий дивизион (до 65 кг) после победы над Джастином Гэтжи.

Напомним, поединок бойцов состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Холлоуэя нокаутом в пятом раунде.

«Бой Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя — это один из самых безумных моментов в истории UFC. Это именно то, что я хотел сделать с Верой, не получилось, но нокаут был легендарным, чёрт возьми. Я думал, что Макс останется в 70 кг, но он собирается спуститься к чуваку в 65 кг. Он только что нокаутировал Джастина Гэтжи, зачем ему делать это?» — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

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