Холлоуэй – о Махачеве: наконец-то он проведёт защиту против легковеса

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй прокомментировал организацию титульного поединка в лёгком дивизионе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Дастином Порье, который состоится на турнире UFC 302.

«Я видел, что UFC объявили о поединке за титул в лёгком весе, так что, похоже, он наконец-то проведёт защиту против легковеса. Это хорошо для него», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье на турнире UFC 299 Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени, закрыв поражение нокаутом в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.