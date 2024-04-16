Джамал Хилл вызвал на бой Иржи Прохазку

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вызвал на бой представителя Чехии Иржи Прохазку.

«Я осмелился стать великим вопреки невзгодам и великим испытаниям и потерпел поражение на самом высоком уровне в мире! Я дважды отвечал на вызов на коротком уведомлении, чтобы сразиться за титул, за который большинство никогда не будет бороться! Ну что ж, двигаемся дальше! Иржи Прохазка, давай уже наконец-то устроим бой!» — написал Хилл.

Джамалу Хиллу сейчас 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в январе 2020-го впервые выступил в UFC. В январе 2023 года Джамал завоевал чемпионский титул, одолев на UFC 283 бразильца Гловера Тейшейру, завершившего карьеру после того выступления. В июле стало известно, что Хилл травмировал ахилл и освободил титул.