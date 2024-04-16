«Высокомерный». Хирн объяснил, почему ему не нравится Бетербиев

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, объяснил, почему ему не нравится Артур Бетербиев.

«Если честно, он мне не очень нравится. Я считаю его высокомерным. Но он имеет на это право, ведь он невероятно опасен. Но после битвы взглядов я сказал Дмитрию Биволу: «Давай надерём ему зад, сводим его в школу бокса», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.