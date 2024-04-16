Алексей Тищенко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧЕ-2024 по боксу

Российский боксёр-любитель Алексей Тищенко высказался по поводу своих ожиданий от национальной команды России на предстоящем чемпионате Европы по боксу — 2024.

«Хороший состав. У нас практически все лидеры едут. Ожидаю хорошего выступления, сам поеду на полуфиналы, буду смотреть и поддерживать наших боксёров. Не знаю, какое представительство стран будет. Но, естественно, части не будет. Нам можно ждать хороших результатов. Если у мужчин будет больше половины медалей, это будет хороший результат. Женский бокс в Европе очень конкурентен. И там будет очень непросто завоевать много медалей. Если у мужчин будет семь медалей, а у женщин две-три – это уже будет хорошо», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.