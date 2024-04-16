Александр Шлеменко проведёт бой с Кёртисом Миллендером 1 июня Омске

Российский боец Александр Шлеменко проведёт бой против американца Кёртиса Миллендера. Он состоится 1 июня в Омске на G-Drive Арене и станет главным поединком SFC-10 – юбилейного турнира промоушена Александра Шлеменко (Shlemenko Fighting Championship).

На счету 39-летнего российского бойца 63 победы в боях смешанных единоборств при 15 поражениях. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

На счету американца Миллиндера 22 победы и 9 поражений. Он побеждал в UFC, Bellator и других крупных профессиональных лигах. Сейчас идёт на серии из четырёх побед.

В начале апреля стало известно, что турнир RCC 19, на котором Александр Шлеменко должен был сразиться с Куатом Хамитовым перенесён, и состоится 11 мая в Екатеринбурге.