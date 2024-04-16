Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко проведёт бой с Кёртисом Миллендером 1 июня Омске

Александр Шлеменко проведёт бой с Кёртисом Миллендером 1 июня Омске
Комментарии

Российский боец Александр Шлеменко проведёт бой против американца Кёртиса Миллендера. Он состоится 1 июня в Омске на G-Drive Арене и станет главным поединком SFC-10 – юбилейного турнира промоушена Александра Шлеменко (Shlemenko Fighting Championship).

На счету 39-летнего российского бойца 63 победы в боях смешанных единоборств при 15 поражениях. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

На счету американца Миллиндера 22 победы и 9 поражений. Он побеждал в UFC, Bellator и других крупных профессиональных лигах. Сейчас идёт на серии из четырёх побед.

В начале апреля стало известно, что турнир RCC 19, на котором Александр Шлеменко должен был сразиться с Куатом Хамитовым перенесён, и состоится 11 мая в Екатеринбурге.

Материалы по теме
Изменились дата и место боя Шлеменко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android