«Я потерял дар речи». Судья UFC Годдард — о концовке боя Гэтжи и Холлоуэя

Марк Годдард, судья главного боя UFC 300 между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи, рассказал о своей реакции на концовку поединка. Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Надеюсь, что UFC опубликует запись с моей петлички, где будет слышна моя реакция на этот момент. Я натурально закричал, увидев эту концовку. У меня это случилось впервые за 20 лет карьеры. Это была непроизвольная реакция. Я потерял дар речи. До сих пор испытываю мурашки, думая об этом. Оба этих парня являются воплощением нашего спорта. Невероятный класс. Я привилегирован тем, что мне удосужилось работать на этом поединке», — заявил Годдард в социальной сети X (ранее Twitter).

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