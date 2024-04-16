Бенеил Дариуш высказал мнение о предстоящем поединке между Порье и Махачевым

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался по поводу предстоящего поединка между Дастином Порье и Исламом Махачевым.

«Я считаю, что Матеуш Гамрот больше заслуживает чемпионский бой. Гамрот давно дерется с топ-бойцами и только я нанёс ему единственное значимое поражение. Поэтому он больше заслужил титульный бой. Но в целом я не против боя Порье — Махачев. Более подходящих вариантов для титульного боя на данный момент.

Это будет хороший бой. Порье будет очень непросто. У него есть мощь, чтобы подловить Ислама и нокаутировать его, но фаворитом Дастин точно не будет. Его гильотины? Похоже, он хорошо владеет этим приёмом, я бы их опасался.

Порье должен понимать, что Махачев не будет действовать как Сен Дени. Если дело дойдет до борьбы, то всё будет по-другому. Я бы не советовал Порье делать ставку на борьбу. Но Дастин — легенда. Ему виднее, как надо драться», — сказал Дариуш в эфире Submission Radio.

Ранее стало известно, что действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев проведёт бой с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье. Бой пройдёт 2 июня в Нью-Джерси (США).в