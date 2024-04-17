«Всё зависит от подготовки и моральной устойчивости». Цзю оценил шансы Бетербиева и Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, россиянин Костя Цзю высказался о предстоящем поединке в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между российскими боксёрами — чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.

«Я никому не хочу отдавать предпочтение, они оба хорошие боксеры и шансы на победу пятьдесят на пятьдесят. Все зависит от того, кто лучше подготовится и от моральной устойчивости. Бивол после победы над Канело (Саулем Альваресом) поднялся на ещё более высокий уровень. А Бетербиев своей мощью постоянно доказывает свой класс.

Я не хотел видеть этот бой, но бокс такой вид спорта, что в ринге есть только один победитель. Я всегда болел за каждого из них, а в этом матче не хочу становиться на чью-то сторону. Главное то, что у нас будет абсолютный чемпион, а все другие в мире пусть нам завидуют», — приводит слова Цзю РИА Новости.

Объединительный бой между чемпионом в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO) пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).