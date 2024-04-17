Волков: старался поменьше спарринговать с Павловичем, потому что мог получить травму

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о своих спаррингах с Сергеем Павловичем.

«Павлович бьёт как копытом – очень сильно. Очень тяжело было с ним работать. Мне кажется, я у него ни одного раунда не выиграл. Меня вело после каждого удара. Ноги подкашивались. Честно говоря, когда он приходил на спарринги, я старался с ним поменьше стоять, потому что я понимал, что каждый раз, когда он бьёт, может случиться какая-нибудь травма. Я вставал на самые первые раунды с ним и больше старался не вставать. Потому что когда Сергей разогревался, мог очень сильно ударить», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Волков и Павлович встретятся в следующем поединке в UFC. В последнем бою, который состоялся в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков сражался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. Павлович в последнем бою уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу.