Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев станет первым бойцом UFC, который будет драться в золотых перчатках

Махачев станет первым бойцом UFC, который будет драться в золотых перчатках
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев выступит в поединке с американцем Дастином Порье на UFC 302 в золотых перчатках. Он будет первым бойцом в истории промоушена, который проведёт бой в перчатках с золотым цветом.

Новая модель отличается меньшей жёсткостью, большей плотностью прилегания манжета к кисти руки, а также была добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца.

В титульных боях будут использоваться золотые перчатки. Классические чёрные перчатки будут использоваться в стандартных боях. Бойцам, которые дерутся на шоу Dana White Contender Series, будут выданы синие перчатки. Участникам шоу The Ultimate Fighter будут выданы чёрные перчатки с иной подписью и другим оттенком чёрного цвета. А перчатки красного цвета будут носить участники шоу Road to UFC.

Материалы по теме
UFC анонсировали новые перчатки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android