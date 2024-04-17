Царукян объяснил, почему после победы над Оливейрой не стал принимать бой с Махачевым

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, почему он решил не принимать поединок против действующего чемпиона Ислама Махачева.

После победы на турнире UFC 300 к Царукяну сразу же подошло руководство промоушена и предложило россиянину поединок с Махачевым в июне, но он от него отказался.

«Я только провёл бой и не мог прыгать обратно в тренировочный лагерь, готовиться. Я бы просто не успел, тем более подготовиться под левшу. Плюс у меня микротравмы надо подлечить, нужно отдохнуть две-три недели. Если бы согласился на бой против Махачева сейчас, то до него оставалось бы пять недель, и в этом случае никакой хорошей подготовки не было бы.

Они думали, что меня можно подкупить новым контрактом. Но я здесь не ради денег, а из-за цели. Мне нужен хороший лагерь, пройти все этапы подготовки. Я хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не жалеть и не искать отговорки, как во время первого боя. Поэтому я буду драться с победителем осенью», — приводит слова Царукяна РБК.