«Неважно, сколько людей придётся нокаутировать». Анкалаев обратился к Уайту

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к президенту промоушена Дане Уайту.

«Неважно, сколько людей мне придется нокаутировать, чтобы получить свой титул, я сделаю это и стану чемпионом, продолжайте выстраивать их в очередь», — написал Анкалаев в социальных сетях.

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал американца Джамала Хилла в бою за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Ранее Магомед Анкалаев рассказал, что был вынужден отказаться от боя с Перейрой на UFC 300 из-за священного для мусульман месяца Рамадан.