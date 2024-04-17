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Царукян: если бы меня Хабиб Нурмагомедов продвигал, я бы уже давно дрался за титул

Царукян: если бы меня Хабиб Нурмагомедов продвигал, я бы уже давно дрался за титул
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян считает, что он получил бы титульный бой гораздо раньше, если бы находился в команде Хабиба Нурмагомедова.

«Оппозиция, которая была у Ислама до пояса и которую я сейчас прошёл – это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама – и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

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