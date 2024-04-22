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Малиньяджи: не сравнивайте Хейни с Мейвезером, он единственный в своём роде

Малиньяджи: не сравнивайте Хейни с Мейвезером, он единственный в своём роде
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Пол Малиньяджи прокомментировал поражение американца Девина Хейни в поединке с соотечественником Райаном Гарсией.

«Хейни не хватило мощи и универсальности. Вот что я скажу: у меня лучший джеб, чем у Хейни, это точно. Джеб Хейни должен был работать без остановок и должен был быть короче, потому что если бы он был короче, его бы не ударили таким количеством хуков.

И ещё одно: не сравнивайте Хейни с Флойдом Мейвезером. Я помню, некоторые из команды Хейни говорили о том, что он станет следующим Мейвезером. Мейвезер — единственный в своём роде», — сказал Малиньяджи на своём YouTube-канале.

Ранее Тедди Атлас назвал причину поражения Хейни в бою с Гарсией.

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