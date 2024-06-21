«Его следовало отстранить еще на дольше». Хейни прокомментировал дисквалификацию Гарсии

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-1, 15 досрочно) высказался о наказании, которое получил его соотечественник Райан Гарсия за проваленный допинг-тест после победы над ним в состоявшемся 21 апреля бою.

«Я считаю, его следовало отстранить на еще больший срок. Я считаю, что ему вообще следует запретить заниматься боксом. И я считаю, что его следовало оштрафовать еще больше», — приводит слова Хейни на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) журналист Майкл Бенсон.

Ранее стало известно, что Гарсия будет дисквалифицирован минимум на год. При этом Хейни имеет право на определённый процент от гонорара Райана, который отойдёт Golden Boy.

В начале мая допинг-тест Гарсии показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.