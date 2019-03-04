«Dota Auto Chess — это лучшее, что происходило с дотой за последние годы»

Драма с WePlay

Большой конфликт в СНГ-сообществе не прошёл мимо форума Reddit. Здесь тоже обсуждали, как комментаторы RuHub и Starladder пытались проучить WePlay и показать, что стоит играть по правилам. Сначала кастеры WePlay устроили трансляцию мэйджора по CS:GO, а затем конкуренты запустили стримы турнира WePlay по Dota 2. Помимо перепалок в социальных сетях дошло до того, что украинская студия решила забанить канал Casperr за нарушение авторских прав, чем вызвала гнев и недоумение со стороны сообщества. Позже жалобу отозвали, извинились и уже пару дней пытаются жить дружно.

«WePlay! доказал свое право быть полноценным игроком рынка» Представители WePlay! Esports — о конфликте между студиями, пиратстве, «джентльменских соглашениях» и кодексе этики.

* Noxville: Twitch мог бы просто временно заблокировать аккаунт WePlay за ложную жалобу. Но будут ли они это делать? Вряд ли. — Casper уже сказал, что отправил ответную жалобу. Скорее всего, Twitch разблокирует его канал, а WePlay или заткнется, или подаст в суд (если они настолько идиоты, потому что они проиграют).



* Джентльменские соглашения никогда не работают. Просто люди слишком жадны и глупы по своей сути, чтобы держать свое слово в течение продолжительного времени. Если только между сторонами нет невероятного уважения, все нужно изложить на бумаге, включая наказания за нарушения.

* Я не жду, что Valve вмешаются в эту ситуацию (им определенно плевать на СНГ-сцену), так что давайте посмотрим, разберутся ли студии самостоятельно. Что-то я сомневаюсь. — Ситуация так обернулась отчасти из-за того, что RuHub рекламировал их стримы в своем твиттере.



* Господи, ну почему Valve должны этим заниматься? Правила уже установлены. Разве теперь это не дело Tiwtch? — Twitch не знает о правилах в каждой конкретной игре. С такими вещами должен разбираться владелец контента (Valve), потому что они единственные, кто могут отправить жалобу.



* Они там в СНГ совсем дети? Какой незрелый и непрофессиональный способ разборок.



* Давайте не забывать, как Ruhub тоже любит бомбить стримы жалобами по DMCA. Лучший пример — это Tekcac. Он стримил из DotaTV, а Ruhub пытался несколько раз его забанить.



* «Мы не хотим подогревать ситуацию». Вы же понимаете, что Casper забанили из-за жалобы по DMCA? И теперь по правилам Twitch Casper не может появляться ни на каких других стримах, потому что это будет считаться попыткой избежать бана. Это абсолютно противоположное «нежеланию подогревать ситуацию».



* Очень односторонний рассказ. Вы забываете, как вас вежливо попросили не кастить из GOTV, раз вы конкурирующая студия, и между студиями и талантами было устное соглашение о том, чтобы не красть контент друг друга. Но вы проигнорировали эти запросы и открыто поддержали своих комментаторов. Да, это не противоречит правилам Valve, но они такие размытые, поэтому и было принято такое соглашение, хоть и не в письменной форме. Многие годы даже несмотря на конкуренцию и личную неприязнь, студии всегда придерживались этого соглашения и уважали контент коллег.



* Позвольте мне сформулировать конкретно. У вас ссора с RuHub, так что вы забанили независимого кастера Casper, который стримил по правилам. Понял. Никогда больше не буду смотреть контент WePlay.



* Это отличный пример того, как русские ведут бизнес. Если я делаю что-то — «Хэй, это не запрещено законом!». Если соперник делает то же самое — «Я вызову полицию, ФСБ, Путина!». Никакого понимания, что такое fair play. Всю ситуацию можно было разрешить, если бы вы просто извинились, но вы решили подлить масла в огонь.

Новый рекорд Team Liquid

Чемпионы TI7 поставили новый рекорд на профессиональной сцене Dota 2. Теперь они стали командой, которая дольше всех играет, не меняя состав. И, кажется, и не собирается этого делать в ближайшем будущем. У них и так все хорошо.

* Старые Fnatic. Вот это было дело. Meepo-саппорт от n0tail. — Trixi, который отдает фб в сложной на Veno.



* Не хочу, чтобы они когда-нибудь дизбанднулись. Пусть играют в доту много-много-много лет. Хочу, чтобы они карьеру закончили вместе. И, возможно, выиграли еще один TI вместе. Каждый игрок в Liquid так дополняет остальных. Все такие смешливые, веселые. Когда у вас в команде есть GH-god, вы никогда не выходите из себя.



* Если кто-то из них уйдет, это будет один из самых грустных дней в истории Dota 2. Они как семья, которая заботится друг о друге. Надеюсь, они напишут историю и выиграют второй TI. Не только потому что я один из их самых больших фанатов, но и потому что это покажет миру силу преданности, терпения и дружбы.

* Я только что посмотрел статистику на DatDota. 70% винрейт и топ-4 по количеству побед в истории. 70%!



* Вот если бы VP не кикнули Lil или взяли Rodjer в самом начале, они бы были вместе 937 дней. Хотя вчетвером они и так...



* Просто сумасшествие, что они так постоянны. Уверен, что у них один из самых высоких винрейтов на LAN среди команд.



* Помогает и то, что все пять игроков стабильно входят в топ-3 на своих позициях. Они в топе таблицы лидеров каждый сезон. С командой звезд с опытным капитаном, я не думаю, что они вообще когда-то дизбанднутся.

Роспуск состава Vega Squadron

СНГ-организация Vega Squadron отказалась от сотрудничества с европейским составом по Dota 2. Все потому что команде так и не удалось пройти отборы на рейтинговые турниры. А через пару дней и сама команда объявила о дизбанде.

«Европейский состав по Dota 2 в нашей ситуации не может работать даже в 0» Георгий Фалеев — о работе с европейским составом по Dota 2, сложностях развития тир-2 сцены и перестановках в команде по CS:GO.

* Думаю, проигрыш команде Synd — это последняя капля. Не думаю, что Khezu был хорошим капитаном и драфтером. — Если ты проигрываешь команде Synd, то у твоей команды нет будущего.



* Мне кажется, самая большая проблема Khezu в том, что он играет в сложной на кор-роли. Если он перейдет на пятую позицию, его капитанские способности могут стать лучше. Сложно координировать с оффлейна.



* Эта команда держалась бы вместе, если бы было больше майноров, которые дают возможности показать себя тир-2 и тир-3 командам.



* И сага о том, как Vega не может подписать достойную команду, продолжается. — В альтернативной вселенной Vega продолжила строить команду вокруг 9pasha, No[o]ne и Solo и стала топовой организацией в СНГ.



* DM оказался слишком токсичным даже для своих тиммейтов.

7.21с

3 февраля IceFrog выпустил очередной небольшой балансный патч. Снова досталось Hand of Midas, понерфили надоедливого Viper и подняли тех героев, которых вы вряд ли хотите видеть в своих пабах.

В Dota 2 вышел патч 7.21c. В игре ослабили Viper и Pangolier

* Patch 7.21f: HAND OF MIDAS бонусное золото уменьшено с 40 до 20.



* Это не Марс. Надеюсь, что манакост убьет Viper. — То, что Nethertoxin не стакается — вот это важное изменение, которое сильно замедлит Viper.



* «Mischief теперь делает иммунным к урону, но не дает неуязвимость». Кто может сказать, что это значит? Это значит, что на тебя действуют эффекты вроде стана и замедления? — По сути ты не получаешь урона, но будешь стоять в стане, получишь замедление или сайленс.



* BOUNTY HUNTER прирост ловкости уменьшен с 3.1 до 2.6 Hahahaahahaha — «Хватит играть на кор-BH, идиоты» — IceFrog



* Я думал, что с нерфами Sven покончено, господи, хватит пинать труп.



* Не было ничего лучше, чем потратить 6k на Octarine ради сокращения перезарядки мин, но теперь она просто у меня в руках.



* PL и TB никогда действительно сильно не нерфили. Их просто почему-то переставали пикать, затем усиливали понемногу патч к патч, а потом они опять оказывались имбой



* 7.21D Hand of Midas забирает золото.



* Meepo, Brood, Techies, Riki — всех баффнули. RIP пабы.

Dota 2 на пике популярности!

За неделю Dota 2 пробила сразу две важные отметки. 12 млн уникальных игроков за месяц и 1 млн одновременного онлайна в игре. Конечно, замешана в этом не только и не столько сама дота…

Рандом, который тебе понравится. 9 причин успеха Dota Auto Chess Эту кастомку установили на 5 миллионов аккаунтов Dota 2. И это без рекламы, киберспорта и миллионов призовых.

* Мне нравится, что у игр Valve очень прозрачный счетчик игроков, даже если иногда это не работает им на пользу. Кхм-кхм, Artifact.



* Я знаю, что в основном это из-за Auto Chess, и я благодарен разработчикам этой кастомки за то, чем можно заняться, когда ты в тильте или просто не в настроении потеть в доте. Valve тоже заслужили похвалы за то, что позволяют игрокам создавать моды и придумывать что-то новое. Эта игра объединила столько сообществ.

* Dota Auto Chess — это лучшее, что происходило с дотой за последние годы.



* Почему в анранкеде поиск занимает 6 минут? В каком моде играют обычные игроки в доту? — Auto Chess.



* 6 миллионов игроков и 6 миллионов смурфов.



* Когда бы я ни посмотрел, Chess собирает около 20% всех игроков в клиенте. Это безумие. — Учитывая, что дота изначально была пользовательской игрой, это не безумие. Кастомки — это хороший способ рекламировать игру. — Это сумасшествие, потому что Valve практически плевать на кастомки.



* А еще я видел много новых стримеров на Twitch. Приятно видеть, что у игры снова хорошо идут дела. Уверен, что помимо Auto Chess, нам помогло убийство HoN.



* Я начал играть в шахматы несколько недель назад, а на этой неделе решил поиграть в доту. Я завязал с MOBA где-то год назад (раньше играл в Лигу с беты) и я влюблен в игру. Auto Chess привела меня в доту.



* Хорошие ребята из Valve сделали Artifact насколько дерьмовым, чтобы на фоне него Auto Chess выглядела лучше.



* «Ну, по цифрам всё хорошо, давайте попридержим Mars на момент, когда они начнут падать».

Фото недели

Роман Ramzes Кушнарев на прошедшей неделе попал на страницы Esquire и был назван одним из «12 апостолов современности».

Арт недели

Этот Invoker доволен твоим скиллом.

Момент недели

Так выглядит идеальная битва в Dota 2.