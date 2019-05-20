Результаты квалификации на Epicenter в СНГ

Отборы на последний мэйджор сезона, который пройдёт в Москве, выдались напряжёнными. Первый слот после переигровок забрала Gambit Esports. В финале квалификации встретились Natus Vincere и Virtus.pro. На протяжении отборов Na'Vi трижды удалось обыграть VP, но именно в пятой карте гранд-финала ребята сдали. VP едут в Москву на мэйджор, а Na'Vi предстоят квалификации на майнор.

• Господи, как же ужасно должны себя чувствовать Na'Vi. Выиграть bo1 против VP. Выиграть еще bo1 против VP. Выиграть целое bo3 против VP. Идти с ними нос к носу в bo5, чтобы проиграть пятую карту без намека на возможную победу. Они выиграли 3 матча против лучшей команды СНГ, чтобы проиграть самый важный четвертый.

• 150k зрителей на квалификации, а Valve не хотят давать им 3 слот. — Тогда у Китая слотов должно быть 16.

• Na'Vi отлично отыграли на квалификациях в СНГ. Дождаться не могу, чтобы увидеть, как они покажут себя против команд из других регионов на майноре.

• Я так рад за Gambit. Они пахали весь сезон и теперь едут на мэйджор. Может, они смогут показать достойное выступление и даже попадут на TI.

• Обыграть VP два раза, чтобы дважды проиграть Gambit. Ну блин, Na'Vi.

• VP дважды проиграли Na'Vi, а потом те в финале уступили Gambit. Это сурово. Сомневаюсь, что если бы эту квалификацию играли на пару недель позже, результаты были бы такими же. Представьте СНГ-мэйджор без VP. Сообщество с ума сойдет.

Результаты квалификации на Epicenter в других регионах

В других регионах борьба выдалась не менее знатной. Множество переигровок, EG, которые не смогли забрать первый слот, и стак Winter, сыгравший 11 игр подряд в нижней сетке. С подробными результатами можно познакомиться в нашем материале.

В одной карте от мэйджора. Результаты квалификаций на Epicenter по Dota 2 Главные герои отборочных, региональные войны и команды, которым не хватило совсем чуть-чуть до поездки на мэйджор.

• С первого дня я думал, что RNG могут стать тир-1, но они плыли на каждой квалификации до этого момента. Им просто нужно попасть в топ-6, чтобы получить инвайт.

• Последнее, чего я хочу — это чтобы RNG попадали на мэйджор. Эти ребята все время плывут против тир-2-3 команд. Они определенно займут последнее место на мэйджоре.

• Я все еще думаю, что OG победят, но как же не повезло командам вроде Alliance, у которых есть потенциал, но им нужно сражаться против трех лучших команд мира, просто чтобы попасть на мэйджор. А с другой стороны, есть команды вроде Gambit и TNC, кто проходит намного меньше препятствий. Эту проблему так просто не решить.

• Надеюсь, это станет официальным напоминанием для Kuro, что Matu все еще может играть на первой позиции, а Miracle — в миду. Смены ролей сделали бы драфты Liquid куда более непредсказуемыми, что представляет опасность. А еще OG, кажется, не способны обыграть Liquid в bo3 последние года два.

• Идиоты на реддите и твитче начали гудеть на счет того, что Liqud — мусор, находя любой шанс тыкнуть пальцем в вице-чемпиона мэйджора, который только что провел утомительный мэйджор по нижней сетке. У них было 2 дня на отдых и вообще не лучшая история в bо1. Это вообще не доказывает, как на самом деле играют Liquid.

• EG не получили первый слот, и это сделало все остальные игры бессмысленными. Нет ни единого шанса, что какая-то из команд обыграет EG в bo3. Все остальные выглядят просто стаками с высоким MMR против них.

Как же мне жаль EG. Они начали неделю, играя в финале нижней сетки в воскресенье в чертовой Европе, вернулись обратно в США, чтобы сыграть квалификации на мэйджор в среду. И им нужно заканчивать неделю чертовым bo5. Это смешно.

• Европейский стак на пути к квалификации в SA, какой сюрприз. NA-команды должны делать то же самое. По крайней мере, так SA будет отправлять конкурентоспособные команды вместо мусора, который они посылают из-за обязательных двух слотов.

• Это был первый раз, когда TNC выиграли официальную серию против Fnatic за весь сезон. В прошлый раз они побеждали в bo1 на квалификации к TI8.

• Раньше они не могли пройти квалификацию на мэйджоры и майноры, их разваливали команды ниже уровнем, а теперь они легко проскользнули через квалификацию на мэйджор и заработали первый слот. Эффект Heen в действии.

Система инвайтов на мэйджоры

Рейтинговый сезон подходит к концу, а значит участники начинают обсуждать его результаты и предложенную систему. Например, менеджер и СОО Team Secret Мэттью Cyborgmatt Бэйли заявил, что система, в которой все команды проходят квалификации, не оправдала себя. Она должна была дать шанс любой команде, а получилось, что уставшие участники финальной стадии мэйджора вынуждены сразу после поездки играть отборы. А например, команды из Европы вынуждены в квалификации сражаться против 4 составов из топ-6 мэйджора. Cyborgmatt уверен, что это система сделала жизнь тир-2 сцены даже хуже.

Менеджер Team Secret: формат текущего сезона только помешал развитию тир-2 сцены

• У команды должна быть как минимум неделя отдыха после окончания турнира. Для команд как NiP, которые играли на мэйджоре и на майноре, ситуация еще хуже.

• Так не должно быть. Можно сделать так, чтобы все команды проходили квалификации и при этом имели больше одного дня на отдых. Одно не исключает другого. — Визы. Valve сделали так, чтобы у команд было больше времени на получение виз (и все равно есть команды, которые не успевают).

• Мне кажется, что и для зрителя это утомительно. Я пытаюсь держаться в курсе про-доты как можно больше, но после просмотра мэйджоров в Диснейленде мне нужно немного времени на другие дела, даже если это просто стримы или пабы. Ключ в разнообразии, даже в про-доте. Мне бы хотелось, чтобы между окончанием мэйджора и квалификациями были хотя бы пару недель.

• Старая система инвайтов — это мусор. Единственные инвайты, которые я приемлю — это приглашать топ-Х предыдущего мэйджора на следующий. Топ-4, например.

• Промежуток между окончанием мэйджора и началом квалификаций должен быть намного больше. Это бы решило множество существующих проблем. Вероятно, еще бы и создало другие вроде логистики и организации.

• Когда я услышал, что инвайтов не будет, я подумал, что команды не будут ездить на все турниры, будут распределять усилия по году. А что я вижу? Команды стараются попасть на все турниры и выматываются. Мне кажется, это скорее проблема команд, чем формата. Формат можно улучшить, но и командам нужно определиться с приоритетами.

• А теперь представьте, как чувствуют себя ребята с работой. После изматывающей недели работы… отгадайте, что? Правильно, еще одна неделя работы. Хватит ныть, вы зарабатываете миллионы, играя в компьютерные игры.За это приходится платить, представляете.

Dota Underlords

В середине недели Valve напомнила о себе. Компания зарегистрировала торговую марку Dota Underlords, но пока никаких подробностей о проекте нет. Некоторые даже не уверены, что он вообще существует.

• Текущий список вариантов: ребренд Артефакта с новым дополнением, дополнение AutoChess для доты, VR-игра для Index, которая всех взбесит, Dota 8.0. Кажется, они случайно спалились раньше времени. Думаю, они хотят анонсировать все на TI9, как было с Артефактом (хотя есть у меня ощущение, что они не хотят повторять ту же реакцию).

• Valve перевезли TI в Китай, чтобы анонсировать Артефакт 2 и при этом зал на высказал свое фи. 200IQ.

• Скорее всего AutoChess. Artifact Reborn, вероятно, сохранит свое имя, потому что сюжет и все остальное сильно опираются на сам Артефакт.

• Зарегистрировано как компьютерная игра и оборудование для развлечения. Так что скорее всего это новый спин-офф доты. Valve регистрируют торговые марки только для крупных игр, программного обеспечения и железа. Проверьте их остальные торговые марки. Я ставлю на то, что это мобильная игра. Хотя название заставляет задуматься насчет Underhollow.

• DotA RPG pls!

• А если посмотреть на другие торговые марки, то там есть и Dota 3. Хотя может они просто делают это, чтобы никто не забрал это имя.

• Кажется, Valve анонсировали, что выпустят три тайтла для VR. Ставлю на то, что это один из них.

Спасите тир-3 сцену

Игроки всё чаще жалуются на условия существования на тир-3 сцене. Турниров практически нет, зарабатывать, если ты не попадаешь на мэйджоры и майноры, практически невозможно. Англоязычный комментатор Gareth предложил использовать часть заработанных с компендиумов денег на проведение небольших турниров для команд второго и третьего эшелона. Подробнее о возможных вариантах можно прочитать в нашем материале.

Каждому по потребностям. Как Valve может помочь тир-3 сцене в Dota 2 Несколько идей, как потратить деньги с компендиума во имя развития сцены второго и третьего эшелона.

• Удачи, призовой TI — это писькомерство дота-сообщества. — Согласен. Обычно люди говорят, что Valve не занимаются рекламой. Но это и есть их реклама.

• Как человек, которому за 30 и кто особо не играет, но смотрит мэйджоры, я все еще люблю эту игру. И хочу, чтобы люди продолжали играть и выращивать сцену. Такие разговоры возникают все чаще последнее время и могу предположить, что Valve слышат, и что-то за этим последует. Кажется, есть люди, которые убить готовы за то, чтобы работать в доте и сделать ее как можно лучше.

• Я тир-3 игрок, выигрывал небольшие турниры, но команда развалилась, потому что это были жалкие деньги. Призовые на турнире, который мы в состоянии выиграть, варьировались от 100 до 500 долларов. А в них участвуют как минимум 10 команд в среднем с 7k. И это совсем не просто. Учитывая, что мы не можем постоянно побеждать, мы заработали примерно по 10 долларов на человека в среднем. Если бы была Valve-версия Epulze/Faceit с более высокими призовыми, это бы привлекло больше игроков. У них уже есть система матчмейкинга, они экспериментируют с Кубками. Я не вижу причин, почему они не могут сделать нормальную страницу капов в клиенте Dota 2, где будут проводить турниры не с такими жалкими призовыми. За миллион долларов они могут организовать 200 турниров с призовым в 50 тысяч долларов. Это 4 турнира с хорошим призовыми в неделю.

• Как и говорят в ответах, в расчеты не взяты расходы на бюрократию. Работники на полный день и неполный в каждом регионе, финансовый менеджер, который должен убедиться, что все призовые отправлены правильным людям и так далее. Чтобы справиться с турнирами такого уровня можно легко добавить на эти расходы еще 1% призового фонда TI — иначе вы только и будете читать на реддите, какие это дерьмовые турниры.

• А потом нойте и говорите, что Dota 2 умирает, а Valve должны что-то сделать, когда количество зрителей падает все ниже, спонсоры уходят из доты, а организаторы теряют деньги на этих турнирах. Люди всегда говорят, как важно поддерживать тир-3 доту, но потом сами не приходят смотреть такие турниры, когда их проводили в прошлом. Просто нет запроса на тир-3 доту, кроме немногих крикунов, которые все равно ее не смотрят, давайте будем честны. Нет запроса, нет зрителей, нет спонсоров и нет денег, которые можно заработать. Звучит грубо, но Valve не обязаны каждому середнячку с 6k mmr на тир-3 уровне организовывать карьеру в своей игре. И, честно говоря, большинству из них нужно оглянуться и пойти в школу или на работу вместо того, чтобы побираться парой сотней баксов тут и там, чего явно недостаточно, чтобы достойно жить. — Смысл в том, чтобы поддерживать тир-2-3 сцену независимо от низких цифр просмотров. В профессиональном спорте более низкие лиги получают поддержку от ассоциаций, хоть и не приносят дохода.

• 30 миллионов на один турнир — это огромная куча денег. Это заставляет команды строиться вокруг одного турнира, пока толпы тир-2-3 игроков уходят, потому что никогда не найдут себе места на сцене. Это больше бьет по сцене, чем помогает ей. Нужно сделать верхний лимит на TI и разделить все остальное.

Арт недели

Miracle и его Morphling

Один из пользователей Reddit старается воссоздать карту вселенной Dota 2.