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Интересная пасхалка в Star Wars Jedi: Fallen Order

Интересная пасхалка в Star Wars Jedi: Fallen Order
Иван Мику
Трогательная пасхалка в Star Wars. Геймдизайнер оставил её в память о своём отце
Отсылку в новой игре по «Звёздным войнам» никто не понял, пока сам автор не рассказал её историю.
Киберспорт / Другие игры 0

Неделю назад вышла новая игра по вселенной «Звёздных войн» – Star Wars Jedi: Fallen Order. Геймеры уже успели оценить её по достоинству, а фанаты серии и вовсе проводят в ней часы. Не смущают даже ошибки в игре и за её пределами, которых набралось достаточно. Атмосфера и геймплей действительно радуют.

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Разработчики порадовали игроков большим количеством ярких отсылок – правда, понятными оказались не все. К примеру, не все поняли, о каком Мар Ти Bucky Кам'Роне идёт речь в записях на камне Эхо. Выяснилось, что такого джедая действительно не было, а речь идёт о реальном человеке.

Запись в игру добавил дизайнер Николас Кэмерон – отметка появилась на памятнике в честь его отца Мартина, который в прошлом году ушёл из жизни. Изначально он не стал рассказывать о такой пасхалке, однако затем раскрыл историю в «Твиттере».

Выяснилось, что именно из-за Мартина Кэмерона молодой Николас заинтересовался играми и смог получить работу в индустрии. Отец геймдизайнера работал над компьютерными игрушками несколько десятилетий назад – такие игры, как Monkey Island и X-Wing vs TIE Fighter, украшают его арты.

И отец, и сын работали над играми по вселенной Star Wars. Николас признался, что жалеет только об одном: отец так и не увидел, какими в итоге получили новые «Звёздные войны». Хотя Мартин наблюдал за первыми этапами создания игры его сыном.

Геймдизайнер признался, что мир «Звёздных войн» стал тем, что объединяло его с папой – именно поэтому он и решил оставить послание в этой игре. Теперь Bucky, который для части геймеров был легендой, стал ещё и джедаем.

Надпись на пасхалке гласит, что памятник посвящён джедаю, который медитировал на этом месте – Мар Ти Кам’Рон «приходил сюда в течение всей жизни, вспоминая о своих приключениях и достижениях».

В комментариях любители Star Wars назвали отсылку Николаса одной из самых трогательных в истории видеоигр. Геймеры поддержали дизайнера и в комментариях отмечают, что отец наверняка бы по достоинству оценил находку сына и своё место в игре.

Источник: «Чемпионат»

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