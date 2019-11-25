Трогательная пасхалка в Star Wars. Геймдизайнер оставил её в память о своём отце

Неделю назад вышла новая игра по вселенной «Звёздных войн» – Star Wars Jedi: Fallen Order. Геймеры уже успели оценить её по достоинству, а фанаты серии и вовсе проводят в ней часы. Не смущают даже ошибки в игре и за её пределами, которых набралось достаточно. Атмосфера и геймплей действительно радуют.
Разработчики порадовали игроков большим количеством ярких отсылок – правда, понятными оказались не все. К примеру, не все поняли, о каком Мар Ти Bucky Кам'Роне идёт речь в записях на камне Эхо. Выяснилось, что такого джедая действительно не было, а речь идёт о реальном человеке.
Запись в игру добавил дизайнер Николас Кэмерон – отметка появилась на памятнике в честь его отца Мартина, который в прошлом году ушёл из жизни. Изначально он не стал рассказывать о такой пасхалке, однако затем раскрыл историю в «Твиттере».
Выяснилось, что именно из-за Мартина Кэмерона молодой Николас заинтересовался играми и смог получить работу в индустрии. Отец геймдизайнера работал над компьютерными игрушками несколько десятилетий назад – такие игры, как Monkey Island и X-Wing vs TIE Fighter, украшают его арты.
И отец, и сын работали над играми по вселенной Star Wars. Николас признался, что жалеет только об одном: отец так и не увидел, какими в итоге получили новые «Звёздные войны». Хотя Мартин наблюдал за первыми этапами создания игры его сыном.
Геймдизайнер признался, что мир «Звёздных войн» стал тем, что объединяло его с папой – именно поэтому он и решил оставить послание в этой игре. Теперь Bucky, который для части геймеров был легендой, стал ещё и джедаем.
Надпись на пасхалке гласит, что памятник посвящён джедаю, который медитировал на этом месте – Мар Ти Кам’Рон «приходил сюда в течение всей жизни, вспоминая о своих приключениях и достижениях».
В комментариях любители Star Wars назвали отсылку Николаса одной из самых трогательных в истории видеоигр. Геймеры поддержали дизайнера и в комментариях отмечают, что отец наверняка бы по достоинству оценил находку сына и своё место в игре.
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