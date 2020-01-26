Турниры отменены, команды – по домам. Коронавирус оставил Китай без киберспорта

Один из самых популярных видов спорта в Поднебесной рискует оказаться в изоляции уже в ближайшие дни.

Каждый день из Китая приходят страшные новости о распространении нового вируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 26 января погибли более 50 человек, всего заражено около двух тысяч – эти числа растут постоянно. Властям Поднебесной приходится признавать, что темпы распространения инфекции превышают ожидания.



Большие потери от объявленного карантина несёт и индустрия развлечений. Продажи билетов на массовые мероприятия, по оценкам экспертов, упали в 800 раз, а многие спортивные соревнования и вовсе были отменены – и это решение в условиях карантина понять можно. Жителям Народной Республики советуют оставаться дома, а организациям предложили перевести работников на удалённый режим.

Казалось бы, для киберспортсменов это дело привычное. Большинство из команд собираются на базе только перед крупными турнирами, а региональные квалификации и онлайн-турниры.играют с домашних компьютеров. Но не в Китае: там виртуальные соревнования давно перешли на новый уровень и приблизились к условиям спорта традиционного.

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Даже региональные турниры, такие как LOL Pro League (чемпионат Китая по League of Legends), проходят в так называемом LAN-формате – на сцене и с участием зрителей. Сегодня организаторы сообщили о решении перенести все матчи второй недели регулярного сезона на неопределённый срок. До того момента, когда смогут гарантировать безопасность игроков и зрителей. Только когда это будет?

Матчи чемпионата Китая по League of Legends отменили из-за коронавируса

Надо понимать, что Китай – один из главных центров мирового киберспорта наряду с Южной Кореей, Швецией и США. Города Поднебесной ежегодно принимает десятки чемпионатов международного уровня, некоторые из которых проходили и в закрытой ныне Ухани (можно вспомнить Mars Dota 2 League или матчи ЧМ-2017 по League of Legends).

Под угрозой все ближайшие старты в регионе, некоторые уже отменены. К примеру, азиатский этап киберспортивной Олимпиады WESG в Макао также перенесён на неопределённый срок. В соревнованиях по CS:GO и Dota 2 должны были также принять участие игроки из России и стран бывшего СССР.

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В смятении находятся и организаторы Overwatch League. Киберспортивная лига по схеме НХЛ и НБА в этом сезоне впервые должна была выйти за пределы США, но теперь домашние матчи китайских команд Chengdu Hunters, Hangzhou Spark и Shanghai Dragons (запланированы на вторую половину февраля) состоятся наврядли. Специалисты отмечают, что перенос матчей на другие даты или в другие города неизбежно приведут к серьёзным последствиям для календаря всего сезона.

Если в ближайшие дни инфекция не отступит, придётся отменять ещё Hainan Master Spring Invitational по Dota 2. Турнир представляли как достаточно серьёзный коммерческий старт с участием топовых мировых команд, но теперь любой клуб будет относиться к приглашению из Китая настороженно. Пусть даже провинция Хайнань расположена на юге, довольно далеко от эпицентра 2019-nCoV.

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Дальнейшее распространение коронавируса по Юго-Восточной Азии (первые случаи заболевания уже зафиксированы) может повлиять и на киберспорт в других странах региона. На следующей неделе в Бангкоке должен состояться региональный Para Bellum 2020, чуть позже супертурнир ждут жители Джакарты – только по одной дисциплине Dota 2. Есть и другие.



Впрочем, это (как и слухи о возможном закрытии авиасообщения с другими странами, что окончательно изолирует китайский спорт и киберспорт) лишь пессимистичный прогноз. А вот то, что Китай остался без международных (и частично внутренних) стартов как минимум до конца февраля, это факт. Карантин вряд ли закончится через неделю даже при самом благополучном исходе.



Организации тоже должны будут отказаться от буткемпов и совместных тренировок. Базирующийся в Ухане eStar и менее известные клубы наверняка это уже сделали. По данным некоторых источников, некоторые команды планируют переехать и временно тренироваться в Европе и США. Надеемся, только временно.