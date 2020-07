Анонс новой части Fable и Forza Motorsport. Чего ожидать от презентации Xbox Series X

Июльская презентация стартовой линейки игр для консоли следующего поколения Xbox Series X, пожалуй, самое важное событие Microsoft этого лета. И она состоится уже в этот четверг.



Компания должна продемонстрировать новинки, в которые мы будем играть на платформах Xbox уже в ближайшем будущем. От качества этой презентации, скорее всего, зависит общий успех Xbox Series X. В этой заметке мы расскажем, когда смотреть презентацию и что от неё вообще ожидать.

Всё, что нужно знать о Microsoft Xbox Series X Война двух консолей только начинается.

Когда начнётся презентация Xbox Games Showcase

Если вас интересует только основная часть презентации, то она начнётся 23 июля в 19:00 мск. Заядлым фанатам игр от Microsoft стоит обратить внимание на предварительное шоу с участием куратора Summer Game Fest Джеффа Кейли. Шоу начнётся за час до основной презентации: Джефф будет обсуждать предстоящие анонсы и комментировать новые трейлеры.

Где смотреть презентацию Xbox Games Showcase

Презентация будет транслироваться почти на всех известных платформах, включая YouTube, Twitch, Twitter и Facebook. В конце прошлого месяца Microsoft объявила о закрытии своей стрим-платформы Mixer, поэтому в этот раз на ней не будет специальной трансляции с наградами. Стрим будет транслироваться с русскими субтитрами, в разрешении 1080p и при 60 кадрах. После окончания презентации запись эфира перезальют в 4К разрешении.



Также презентацию будут освещать российские блогеры — например, Wylsacom. Наверняка запустит прямой эфир на своём YouTube-канале и другой известный блогер — Антон Логвинов.

Чего ждать от презентации Xbox Games Showcase

Halo Infinite является единственной конкретной игрой, которая была официально подтверждена для Xbox Games Showcase, и о которой ТОЧНО расскажут на предстоящей презентации. И это логично, так как Halo является своего рода флагманской игрой для Microsoft. Но что до остальных проектов от внутренних студий Microsoft, то всё держится в секрете. Однако примерная картинка, чего ожидать от презентации, благодаря различным слухам и утечкам, уже сформировалась.

Надеемся увидеть на презентации Psychonauts 2 от Double Fine и новый проект Obsidian. Обе компании намекнули на своё участие в событии. Скорее всего представят что-то новое по приключенческой игре Tell Me Why и Senua's Saga: Hellblade 2. Могут показать Age of Empires 4 и рассказать о грядущей перезагрузке Battletoads. Большинство фанатов Xbox надеются, что на презентации будет анонсирована новая часть Fable. Последняя игра в серии, не считая Fable: The Journey для Kinect, вышла аж в далёком 2010-м ещё на Xbox 360. Так что пора бы выводить серию из затяжной заморозки. А любители автогонок ждут появления новой части Forza Motorsport.

В целом, это очень важное событие для Microsoft и их фанатов. Чтобы заинтересовать людей в своей новой консоли, нужно продемонстрировать им сильные козыри и убедительную стартовую линейку игр. После этой презентации у нас должно сформироваться чёткое представление о том, чего хорошего и плохого ожидать от нового Xbox на запуске. Напомним, что консоль от Microsoft будет выпущена в конце 2020 года во время рождественских праздников или незадолго до них.