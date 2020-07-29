Для этой стрим-платформы нет авторитетов. Самые громкие баны на Twitch

Совсем недавно платформа для трансляций Twitch пожизненно заблокировала одного из самых успешных стримеров. На канал Гая Dr.Disrespect Бэйма было подписано более 4 млн человек, а сам геймер считался лицом платформы после ухода Ninja к конкурентам из Mixer.

Любопытнее всего то, как Twitch распрощался с одним из любимчиков аудитории. Вместо разъяснений – сухое заявление о строгом соблюдении правил, при этом сам Dr.Disrespect уверяет, что причину блокировки канала ему не сообщили. И уже готовится подавать на Twitch в суд.

Dr Disrespect подаст на Twitch в суд

Впрочем, опытный пользователь Twitch не увидит в произошедшем ничего необычного. Руководство безжалостно расстаётся с теми, кто осмелился хоть случайно, хоть нарочно нарушить правила сайта. Достаточно вспомнить, что для самого Dr.Disrespect это уже второй бан: год назад он не выключил камеру в туалете во время трансляции с E3 и тут же отправился отдыхать.

Фото: DrDisrespect

Давно понятно, что Twitch всё равно, кто ты – диджей или известный киберспортсмен, звезда Рунета или простой геймер, начинающий стример или президент. Правила весьма строгие и очень размытые (большинство громких банов – следствие случайных событий, а не намеренных нарушений), но одни для всех. От этого руководство сайта отступает крайне редко.

Отечественного «короля» Илью Maddyson Давыдова сервис блокировал дважды. В 2015 году он заявил, что украинский модератор предъявляет к нему персональные претензии из-за ненависти к русским (например, запрещает повышать качество стрима и обвиняет в нарушении правил). Maddyson был заблокирован, но чуть позже он помирился с обидчиком и вернулся к эфирам.

А год назад Илья во время прямой трансляции случайно выстрелил из пистолета Макарова, который забыл у него знакомый, и через пару минут получил пожизненный бан. Отменили блокировку лишь тогда, когда Maddyson смог доказать, что произошедшее было неудачной шуткой – пистолет игрушечный, а звук выстрела сымитирован на компьютере.

Игрушечный пистолет, клип t.A.T.u. и выпитый энергетик. Самые нелепые баны на Twitch Стримеры лишаются каналов за одно неосторожное действие.

Другой известный русскоязычный стример – Виталий EvilArthas Цаль, который прославился своими трансляциями по Dota 2, долгое время удерживал лидерство в российском сегменте, собирал десятки тысяч зрителей на своих стримах и набрал более 620 тысяч подписчиков. Для игрового канала на русском языке у него были невероятные показатели, которые даже сейчас могут превзойти лишь единицы.

Однако за время трансляций Виталий так и не научился избегать запретных на платформе слов, которые оскорбляют темнокожих и геев. К тому же помогали завистники, которые задавали ему провокационные вопросы на данные темы. Одна блокировка, вторая на месяц, третья – и теперь Папич ведёт трансляции исключительно на YouTube.

Со схожим безразличием модераторы Twitch относятся к репутации известных киберспортсменов. В ноябре прошлого года один из самых ярких игроков в истории CS:GO Александр s1mple Костылев был заблокирован за шутку в адрес тиммейта по NAVI (фраза содержала П-слово). На эмоциях украинец даже собирался разорвать партнёрское соглашение с Twitch.

«Очередной глупый бан. Twitch не понимает, что слово может быть использовано в разном контексте. Я устал стримить на этой ужасной платформе, где всегда нужно выбирать правильные слова», – говорил тогда игрок.

Видео опубликовано на канале CS:GO BEST MOMENTS.

Впрочем, чуть позже s1mple остыл и вернулся к трансляциям через какое-то время, поскольку первая блокировка подразумевает лишь недельный запрет на стримы.

Известных киберспортсменов, каналы которых хотя бы раз были заблокированы, очень много, и чаще всего причина выглядит очередной глупостью. Например, Dread забанили за П-слово на чужом стриме (он даже не знал, что ведётся трансляция на Twitch), iceiceice выразил недовольство своим именем Дэрил, SilverName случайно открыл на стриме клип t.A.T.u. (в кадре мелькнула голая девочка). Dosia, ceh9, n0tail, AdmiralBulldog – список можно продолжать долго.

Реальные звёзды тоже порой попадают в блэклист Twitch. Самый известный пример на Западе – диджей Джоэль Deadmau5 Циммерман. В начале 2019 года он развлекался тем, что играл на стримах в PUBG, пока не наткнулся на людей, которые специально стали портить ему игру. Одно оскорбление, и канал Deadmau5 был заблокирован за разжигание ненависти.

Канадец разочарования от бана тоже скрывать не стал. «Я не собираюсь поддерживать двойные стандарты Twitch. Это выражение было предназначено для того засранца и не было направлено на группу людей с сексуальной ориентацией, отличающейся от моей», – заявил Джоэль. Канал вскоре разблокировали, но диджей сдержал слово и к стримам на Twitch уже не вернулся.

Фото: Deadmau5

Чуть позже свой канал на сайте завёл российский музыкант Егор Крид. И тут же наткнулся на тех, кто обманом склонял его к нарушению правил. По незнанию Крид в первый же день употребил сразу несколько запретных на Twitch слов и был ненадолго заблокирован. Егору пришлось постараться, чтобы впредь не совершать тех же ошибок.

Последним громким баном стал недельный запрет трансляций на официальном канале президента США Дональда Трампа. На стриме порой показывают старые выступления политика – и Twitch счёл неприемлемым спич от 2016 года, где президент высказывался в адрес мексиканских иммигрантов. Администрации Трампа пришлось удалить этот и другие спорные моменты, чтобы восстановить канал.

Twitch заблокировал официальный канал Трампа

А вот заместителю главы компании «Росгеология» Руслану Горрингу Twitch сразу выдал пожизненный бан. 40-летний чиновник открыто рассказывал о сексе с подчинёнными и отношениях с другими сотрудниками. Позднее скандал вышел за пределы Twitch, а Горринг лишился не только канала, но и должности.