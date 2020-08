Рано списывать PS4 со счетов. Что Sony покажет на августовской презентации State of Play

Вам нужна информация о дате выхода и стоимости PlayStation 5? Что ж, вы не получите ответов ни на один из этих животрепещущих вопросов на предстоящей презентации State of Play от Sony. Ведь мероприятие будет посвящено исключительно предстоящим играм для PlayStation 4 и уже анонсированным играм для PlayStation 5.

Когда пройдёт презентация State of Play и где её смотреть

Презентация начнётся в 23:00 мск и будет длиться около 40 минут. Посмотреть её можно будет на официальных каналах компании на YouTube и Twitch. Будут и различные рестримы на разных языках. Нас, естественно, интересуют русские трансляции. Так, например, YouTube-канал GSTV (более 1 млн подписчиков) организует рестрим с русскими комментариями.

Презентация Sony (State of Play) начнётся в 23:00 по московскому времени

Что покажут на презентации State of Play

Никаких больших анонсов для PlayStation 5 вы не увидите, — гласит твит официального аккаунта компании. Поэтому все мы должны немного поубавить свои ожидания, поскольку на мероприятии основное внимание будет уделено новым играм для PlayStation 4 и PS VR, а также уже анонсированным на июньской презентации PlayStation 5 играм от сторонних студий.



С большой долей вероятности Sony покажет ранее анонсированную в июне Resident Evil VIllage. Инсайдер Aesthetic Gamer, также известный как Dusk Golem, сообщил в конце июля, что Capcom представит ещё один трейлер восьмой части в августе. На официальном сайте игры также указано, что следующее крупное обновление по Resident Evil VIllage выйдет в августе.



Действие игры развернётся спустя несколько лет после событий Resident Evil 7. Главный герой седьмой части Итан Уинтерс со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, оставив произошедшее в доме семьи Бэйкеров позади. Но известный по предыдущим играм серии постаревший и обородевший Крис Редфилд внезапно нарушает их жизнь, подтолкнув опустошённого Итана в новый и запутанный кошмар в поисках ответов. Из-за него Итан окажется в заснеженной деревне, где и будут происходить события игры.

Помимо Resident Evil стоит ожидать новой информации об анонсированной на июньской презентации приключенческой игре Bugsnax, которая разрабатывается независимой игровой студией Young Horses. Музыкальная тема из игры под названием «It's Bugsnax» понравилась игрокам настолько, что очень быстро стала вирусной. Нам ещё предстоит увидеть геймплей этой игры, который, как говорят, основан на таких играх, как Animal Crossing и Pokémon Snap.

Также велика вероятность увидеть что-то новое по Crash Bandicoot 4: It's About Time. В новой части легендарного трёхмерного платформера игроки смогут сыграть не только за Крэша, который научится замедлять время, но и за других персонажей.

Учитывая близость мероприятия к запуску бета-версии Marvel's Avengers, стоит ожидать больше подробностей об амбициозном проекте Crystal Dynamics. Человек-Паук объединится с Мисс Марвел, Железным Человеком, Тором, Халком и Чёрной вдовой.

В конце концов предстоящая презентация Sony может стать идеальным местом для анонса Call of Duty: Black Ops Cold War. Обычно первые вести и трейлеры следующих частей Call of Duty появлялись в мае или июне, но на дворе уже август, а Activision не спешит делиться новостями о новой части шутера. Различные утечки сообщают, что из-за пандемии разработка новой части Call of Duty затруднена, и это единственный намёк на то, почему Activision до сих пор молчит.