Поиграли в FIFA 21. Не next-gen, но всё ещё неплохо

Игроки привыкли, что ни один год не может обойтись без очередной части серии FIFA. Некоторые посмеиваются над частотой, с которой EA Sports делает новые игры, однако продажи футбольного симулятора продолжают оставаться на высоком уровне, а суммарное количество проданных копий ещё в 2018 году превысило 280 млн. О чём говорить, если некоторые покупают себе консоли исключительно ради FIFA. Однако в случае с FIFA 21 разработчики попали в необычную ситуацию из-за коронавируса, которая потенциально может позволить им показать себя с лучшей стороны. И судя по нескольким дням в бета-тесте, EA Sports идёт правильной дорогой.

Руководство по FIFA 21 Ultimate Team: 5 важных изменений, о которых вам нужно знать Первый взгляд на главный режим.

Новый мир спорта

В 2020 году со спортивным соревнованиями пришлось туго по уже обозначенной выше причине. Футбол не стал исключением, а как самый популярный спорт в мире пострадал сильнее всего. Каждый чемпионат, пускай фанаты и болели за разные команды, объединял людей в духе футбольного торжества. А 2020-й оказался лишён этих эмоций. Смотреть на важные матчи с абсолютно пустыми трибунами – довольно грустное зрелище.

Но виртуальный мир FIFA не может затронуть никакая эпидемия. И тут у EA Sports появился шанс стать главными поставщиками чувства футбольного праздника в 2020 году. Разработчики могут не просто воссоздать реальность, а дополнить её матчами и событиями, которые мы так и не увидели из-за карантинных ограничений. Ведь наверняка EA в курсе всего футбольного закулисья благодаря договорённостям с различными спортивными организациями.

То есть в какой-то мере FIFA 21 уже обречена на успех. Люди, лишённые возможности побывать на настоящем футболе, попытаются компенсировать отсутствие положительных эмоций уже виртуальными соревнованиями. Ведь пускай крупные соревнования уже начали проходить, прежних толп на стадионах нет из-за карантинных ограничений. От разработчиков требуется лишь выпустить по сути дополненную и улучшенную FIFA 20 с несколько обновлённым списком команд и минорными улучшениями. И даже при таких обстоятельствах футбольный симулятор наверняка побьёт все рекорды по продажам.

Величие большого футбола

Но в EA Sports работают не столь простые люди. Уже один список геймплейных нововведений намекает, насколько большая работа была проведена над FIFA 21. А непосредственно поиграв в новую часть, все сомнения рассеиваются. Разработчики по-прежнему стараются всеми силами продвинуть серию вперёд, при этом пытаясь не сломать то, что и так хорошо работало.



В бета-версии на выбор были два основных режима: стандартный футбол с несколькими видами чемпионатов и уличный VOLTA-футбол. С первым всё понятно даже без дополнительных объяснений. На поверхности перед нами старая-добрая FIFA без каких-либо глобальных изменений.



Насколько это плохо? Точно определить пока возможности нет, ведь EA Sports усиленно скрывает все подробности версии для консолей следующего поколения. Возможно, именно она выведет серию на принципиально новый уровень качества. А пока работаем с тем, что имеем.

В FIFA 21 спокойно может начать играть абсолютно любой человек, даже если до этого он ни разу в жизни не держал геймпад в руках. Многочисленные настройки помогут подобрать уровень комфорта от геймплея под себя, а сам игровой процесс ощущается практически на рефлекторном уровне. FIFA 21 можно назвать самой дружелюбной частью серии, ведь в ней теперь можно настроить буквально каждый аспект матча. А возможность отмотать время и переиграть любой момент пригодится при тренировке. Впрочем, оно и логично, ведь чем доступнее игра, тем больше у неё потенциальных игроков.

Улучшенный дриблинг и подготовка игроков. Нововведения, которые появятся в FIFA 21 Новые фишки добавят игре ещё больше реалистичности.

Настоящие изменения начинаются на уровнях поглубже. Например, новая система коллизии игроков при тесной борьбе за мяч действительно дарит новые ощущения. А ещё за всё время игры мне не встретился ни один из известных багов, когда игроки проходят друг через друга. Уже небольшая, но победа.



Также выделяется система контроля ближайших к управляемому вами футболисту товарищей. То есть даже управляя кем-то конкретным, вы можете скорректировать движение команды в целом. И это не просто полезное нововведение, а механика, которая зачастую меняет весь ход игры. Теперь за счёт позиционирования нескольких игроков можно продумать сразу несколько потенциальных тактик на несколько пасов вперёд.

Описать непосредственные изменения в механике было бы не очень интересно, ведь они довольно точечные. Да и мы это уже сделали в предыдущем материале про FIFA 21. Однако в сумме они направлены на то, чтобы сделать позиционирование ключевым элементом каждого матча. Случайных голов и обидных поражений в FIFA 21 станет меньше, ведь теперь игра ценит грамотные тактики и необычные стратегии. И никакие финты уже не помогут, если у вас, скажем, плохо выстроена оборона.

Как FIFA 21 будет отличаться от FIFA 20. Впечатления с закрытой презентации Много мелких изменений, которые вы заметите только под микроскопом.

В общем, стандартный футбол в FIFA 21 не отличается от предыдущей части, но дарит заметно более приятные эмоции. Это невозможно описать словами, ведь повышенный тактильный отклик от каждого действия вашей команды ощущается только лично. Заметно, что EA слушает фанатов серии, поэтому многие нововведения основаны как раз на отзывах игроков. И это правильный вектор развития, когда разработчики в первую очередь прислушиваются к своим игрокам.

Свобода уличного футбола

С VOLTA-режимом дела обстоят противоположным образом, причём кардинально. Такое чувство, будто разработчикам в отношении него дали полную творческую свободу. И она заметна во всём, начиная от локаций и заканчивая элементами одежды спортсменов.



Если в двух словах, то VOLTA – это уличный футбол со всеми вытекающими. Этот режим впервые появился в FIFA 20 и сразу снискал приличную популярность. Ведь VOLTA не просто внёс разнообразие в привычную схему режимов FIFA. Он подарил ещё и долгожданную свободу во всём.

В FIFA 21 вы спокойно сможете настроить внешний вид любого футболиста вашей уличной команды, а также придумать оригинальное название для команды. Стадионы отличаются между собой не только внешним видом, но порой даже правилами. Когда отскок мяча от стенок не останавливает матч, заставляешь себя перестраиваться под новые условия. А уж местная неоновая арена так и вовсе будто предрекает, как будет выглядеть футбол в эпоху киберпанка.



Именно в этом режиме проявляется богатство кастомизации, которое нынче ценится в любой онлайновой игре. Количество вариаций одежды для футболистов стремится к бесконечности. Из-за этого матчи порой напоминают буйство красок, а первое время приходится запоминать, кого и во что вы одели. Но так индивидуальность каждого игрока подчёркивается ещё сильнее.

Уже после нескольких трудных игр ты начинаешь запоминать, на что способен каждый из твоих подопечных. Воспринимать их как личностей помогают и сценки в финале матчей, во время которых лучшие игроки показывают всякие трюки. Под конец ещё и самые красивые голы покажут. То есть если в больших матчах ты больше ценишь команду в целом и можешь выделить лишь отдельных её игроков, то в VOLTA между собой соревнуются уже конкретные личности.



И отдельный плюс в том, что каждого игрока в команде может заменить живой человек из вашего списка друзей. Очень своевременное нововведение, учитывая, как много людей сидят по домам. Кстати, кооператив возможен и в «большом» футболе. Правда, там в одной команде могут играть максимум два живых человека. Но при онлайне формата «два на два» это влияет существенно.

Но главное, что полюбить VOLTA смогут даже те, кто далеки от традиционного футбола. Несколько иронично, но некоторым моим знакомым, которые любят FIFA с ранних лет, уличный режим пришёлся не очень по душе. А причина проста: VOLTA нацелен на свою аудиторию людей, которая почти не пересекается с традиционными фанатами серии. Зато через уличный футбол уже можно полюбить традиционную вариацию этого вида спорта.

Итог

Пускай нововведения FIFA 21 вызывают приятные эмоции, заметно, что в плане стандартного футбола разработчики понемногу упираются в потолок. В какой-то мере их понять можно, ведь правила реального футбола меняются минимально. Вот серии FIFA и приходится эволюционировать итерационно, постепенно доводя все элементы до совершенства, но в целом оставаясь узнаваемой.



На этом фоне VOLTA кажется глотком свежего воздуха, буйством креативного безумия. Даже меню этого режима визуально отличается от всего остального в FIFA. Разработчики будто и сами крайне рады развивать уличный футбол. И пускай в интервью они очень осторожно говорят о его перспективах, было заметно, что про VOLTA забывать не планируют ещё долго.

В конце концов FIFA 21 пока не напоминает революцию, зато делает все свои механики и элементы гораздо лучше. Это поэтапное развитие, которое некоторым покажется стагнацией, но лишь до тех пор, пока они сами не сыграют в новую часть. Потому что FIFA 21 знает, чем вас удивить.



P.S. Версия для консолей следующего поколения представляет наибольший интерес. И всё вышесказанное может быть неприменимо к ней. Остаётся только ждать новостей и презентаций.