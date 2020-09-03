Топ-5 культовых персонажей, впервые появившихся в играх

Про кого-то из них рисуют аниме и комиксы, про кого-то снимают фильмы, но массовую популярность отдельно взятых игровых героев сложно не заметить. Приводим топ-5 всем знакомых персонажей, и только тех, кто впервые появился именно в играх. Ведьмака Геральта, Человека-паука и Наруто здесь не будет.

Данте (cерия Devil May Cry)

Известный охотник на нечисть, который сам же является наполовину демоном, очаровал аудиторию неподдельной крутостью во всём. Данте без промаха стреляет из двух пистолетов, рубит толпы врагов большим мечом, но при этом умудряется с юмором комментировать происходящее. Он кажется неуязвимым и удивляет спокойствием. Временами под маской открывается простой человек, нагруженный морально тяжёлыми вопросами и семейными проблемами. Это и позволило игрокам сочувствовать герою, следить с интересом за его историей и радоваться его возвращению в игре 2019 года.

Капитан Шепард (трилогия Mass Effect)

По сути, у каждого, кто играл в Mass Effect, выходил свой капитан, с оригинальным характером и внешностью. Однако благая цель – защита галактики – оставалась неизменной для всех. Капитан не сгибался под трудностями и бедами, никогда не жаловался на навалившиеся обязанности. Он просто делал то, что считал правильным ради тех, кем дорожил. Ради них же была его последняя жертва, которая повлекла за собой последствия, повлиявшие на жизнь вселенной. За эту самоотдачу героя знают, помнят и будут помнить ещё долгие годы.

Лара Крофт (серия игр Tomb Raider)

Искательница приключений и перестрелок влюбила в себя ещё в конце 90-х, когда вышла первая часть. Но «Лары» никогда не были играми, созданными ради неповторимого сюжета. Основное внимание в них уделялось интересным головоломкам и харизматичной главной героине. Со зрелищными пируэтами в воздухе Лара изящно перепрыгивала через пропасть и расстреливала вооружённых наемников.

Позднее, в 2001 и 2003 годах, две экранизации с Анджелиной Джоли в главной роли лишь закрепили популярность серии и открыли её для ещё большей аудитории.

Эцио Аудиторе да Фиренце («Assassin’s Creed II», «Assassin’s Creed: Brotherhood» и «Assassin’s Creed: Revelations»)

Вторая часть Assassin’s Creed до сих пор остаётся для многих фанатов любимой, а причиной тому – интересный и проработанный главный герой. Благодаря своей нелёгкой судьбе, что раз за разом преподносила в историю новые повороты, Эцио стал одним из самых знаковых для серии персонажем, чьи приключения повлияли на братство особенно сильно. Он упрямо идёт к поставленной цели, а за его непоколебимые стремления и благородные поступки ему хочется только симпатизировать. Эцио остаётся условным показателем того, каким должен быть настоящий Ассассин, и тем, на кого старались равняться его последователи.

Марио (серия Mario)

С момента первого появления в 1981 году в аркаде для игровых автоматов Donkey Kong Марио фактически стал символом японской компании Nintendo. С неизменным дружелюбием и отвагой он успел попробовать себя в совершенно разных жанрах – от гонок до файтингов. Возможно, одна из причин популярности именно в «незакреплёности» за одной конкретной серией и её геймплеем, благодаря чему он мелькал в огромном количестве игр в самых неожиданных ролях.

У героя нет ярких сюжетных линий и успешных голливудских экранизаций с именитыми актерами, но люди, даже далёкие от видеоигр, знают о существовании усатого водопроводчика.