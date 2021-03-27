Радость быть героем — самые красивые напарницы в видеоиграх

Почти каждый культовый герой видеоигр всегда совершает свои подвиги в сопровождении своры напарников. Согласитесь, всегда лучше, когда в отряде брутальных мужиков есть утончённые и очаровательные леди, которые поддержат в трудную минуту и отвлекут взгляд на свой великолепный образ. О таких мы сегодня и поговорим.

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Горячие и манящие. 10 самых сексуальных героинь из игр Вспоминаем соблазнительных женских персонажей из самых разных видеоигр.

Элизабет из BioShock Infinite

Очаровательная Элизабет станет верной напарницей Букера спустя всего несколько часов после начала игры. Эта девушка влюбляет в себя буквально с первого взгляда — в ней есть все необходимые для этого качества. Она шутит, эмоционально реагирует на зверства главного героя, готова поддержать любого оказавшегося в беде, включая вас. В избранные моменты Элизабет трудно спутать с реальным человеком, потому что иногда она бывает вредной и своевольной.

Миранда Лоусон из Mass Effect

Миранда впервые появилась во второй части Mass Effect и сразу влюбила в себя каждого Шепарда. Это сильная женщина, которая всегда стоит на своём. В то же время она не забывает, что командору часто нужна поддержка, без которой сложно совершать подвиги космического масштаба. Ну и что уж говорить, дизайнеры хорошо поработали над всеми женскими частями Миранды, сделав её по-настоящему незабываемой.

Ада Вонг из Resident Evil

Вы больше не встретите ни одной героини, которой настолько идут красный цвет и туман загадочности. Да, речь конечно же об Аде Вонг из франшизы Resident Evil. Bitch in red dress, как её в четвертой части назвал Джек Краузер. Ада Вонг подобна кошке — она всегда преследует исключительно свои интересы и приласкается только к тому мужчине, который даст вкусняшку получше. За это она неоднократно огребает и впадает в неприятности, но, благо, знаменитый коп Леон Кеннеди всегда на её стороне. Хочет он этого или нет.

Кортана из Halo

Куда бы ни пошёл Мастер Чиф и в какой бы передряге не оказался — с ним всегда есть Кортана, верный ИИ-помощник. Дизайнеры приняли правильное решение изобразить Кортану в виде весьма сексуальной голограммы. Во время кат-сцен или диалогов с главным героем она ощущается… практически живой. Настолько хорошо удалось записать её речь и подчеркнуть важность для всеобщей миссии.

Анна из серии игр Metro

В суровом мире постапокалипсиса и вечных подземок одному парню по имени Артём очень повезло встретить настолько сильную женщину, как Анна. Она умна, невероятно красива и чертовски смела. Во многом благодаря ей главный герой несколько раз спасался от смерти и продолжал своё победоносное шествие. И не только по туннелям метро, но и по просторам уничтоженной России. У сценаристов получилось ретранслировать все эмоции Анны не просто на Артёма, но и на самого игрока. Во время кат-сцен с её участием женская любовь и поддержка ощущаются так, словно она сидит рядом с тобой.

Элика из Prince of Persia

В перезапуске «Принца Персии» большая часть внимания была прикована совсем не к перчатке главного героя, а к Элике. Если смотреть с игровой стороны, то девушка — это такой универсальный суперудар, который поможет Принцу в сражениях или спасёт от падения в пропасть. А если смотреть с точки зрения созерцания, то это невероятной красоты леди с утонченной фигурой, чудесным голосом и приемлемым поведением.

Леди из Devil May Cry

Миловидная Леди впервые появилась в третьей части Devil May Cry и с тех пор стала неотъемлемой частью франшизы. Это боевая девчушка в белой рубашке и юбке, буквально с ног до головы увешанная стволами. У неё есть пистолеты, автоматы, дробовики, даже ракетница! И всё это она использует по прямому назначению — помогает Данте уничтожать демонов и сводить на нет присутствие потусторонних гостей в нашей реальности. А в специальном издании четвёртой части за неё даже поиграть можно. Причём её геймплей кардинально отличается от других персонажей, поэтому советую попробовать.

Шева Аломар из Resident Evil

Шева заглянула в Resident Evil в пятой части, став напарницей Криса Редфилда. Не все приняли новую героиню позитивно, но это явно произошло не из-за её внешности. Девушка действительно красивая и привлекательная, но вот её роль понравилась далеко не каждому. Начиная с пятой части в Resident Evil впервые появился полный кооператив. Фактически — обязательный. И если у вас, как и у меня, не было друзей, то очаровательная Шева превращалась в главный источник фрустрации, настолько её ИИ был тупым.

Елена Фишер из Uncharted

Очаровательная Елена стала неотъемлемой частью Нейтана Дрейка, главного героя серии Uncharted. Она идеально дополняет искателя приключений за счёт своих личностных качеств, таких как терпение, сострадание и отвага. А ещё она чертовски красива — скажите, вы бы не захотели геройствовать, когда рядом стоит такая очаровашка?

Молчунья из Metal Gear Solid

Вы могли вообще не играть в MGS The Phantom Pain и не знать о ней, но вы точно слышали о Молчунье. Загадочная девушка-снайпер прочно влетает в память благодаря своему экстравагантному образу — она практически голая, с увесистыми молочными железами и в рваных чулках. Напоминает типичную любительницу клубов Secret Room или «Джипси». И уже только после эффектного образа идут другие составляющие девушки — она невероятно крутой боец и меткая снайперша, а также обладательница нечеловеческих сил. Такую точно стоит взять на задание.

Морриган из Dragon Age

Самобытная и крайне самостоятельная ведьма присоединится к отряду главного героя Dragon Age Origins практически с самого начала. И станет неотъемлемой его частью — волшебница будет полезна как в качестве бойца, так и в роли милого собеседника. И за ней всегда приятно наблюдать, ибо у женщины всегда есть своё мнение о любой ситуации. И она никогда не стесняется высказывать его.

Йеннифэр и Трисс из «Ведьмака»

Ну как мы могли не упомянуть двух самых известных волшебниц из ролевых игр? И Йенн, и Трисс способны влюбить в себя любого геймера, ведь они такие разные, но при этом такие похожие. Например, своей обольстительностью и красотой. Рыжеволосая магесса не только несколько раз спасала Геральту задницу, но и успела посветить своей в специальном выпуске PlayBoy — это был первый подобный опыт для журнала и индустрии.

Лиара Т’Сони из Mass Effect

Лиара появляется в отряде Шепарда ещё в оригинальной Mass Effect и сразу приковывает к себе внимание благодаря скромности и застенчивости. Она невероятно красива и мила, но в то же время ведёт себя крайне замкнуто. Поначалу она доверяет только командору и только по личным причинам, но затем проникается чувствами ко всему отряду «Нормандии». И да, с ней, наверное, лучшая постельная сцена из всей первой части.

Трипитака из Enslaved: Odyssey to the West

Даже у самого бугаистого персонажа может быть очаровательная спутница. И Манки из Enslaved очень повезло, ведь у него есть Трип — хакерша, которая хитрым способом заставит амбала помочь ей добраться до дома. И со временем парочка весьма мило притрётся друг к другу, за чем очень забавно наблюдать со стороны. Ну и не стоит даже пытаться преуменьшить красоту Трипитаки — даже если учесть, что игра вышла в 2010-м, героиня до сих пор выглядит бесподобно.

Аликс Вэнс из Half-Life

Мы не могли не обратить внимание на одну из самых известных героинь видеоигр. Аликс всегда выделялась невероятной активностью и желанием сделать всё как надо. Ну и красотой, конечно же. По совместительству она помогает Гордону Фримену в борьбе с Альянсом, муравьиными львами и другими опасностями.