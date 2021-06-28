Погоняем с ветерком? Наши любимые тачки из видеоигр

Автомобили и разные средства передвижения давно стали обыденностью в видеоиграх. Ведь у каждого крутого героя должна быть эффектная и мощная тачка, верно? Мы решили вспомнить самые классные машины как из новых, так и из старых видеоигр. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях, если мы не добавили в материал вашего фаворита.

BMW M3 (Need for Speed: Most Wanted)

Культовая бэха из Most Wanted неспроста так полюбилась фанатам гоночной франшизы. В первую очередь она запомнилась эффектной расцветкой — сплошной белый цвет и агрессивные узоры синим цветом надолго впиваются в память. Из-за этого тачка попала на обложку игры и стала стартовым автомобилем главного героя.

На нашем сайте есть история о молодом парне из Санкт-Петербурга, который настолько влюбился в эту M3, что решил воссоздать её в реальной жизни. На это он потратил огромное количество времени и сил, но результат стоил того.

Видео опубликовано на YouTube-канале Pabloracer.

Banshee (серия GTA)

Известная всем Банши была почти во всех GTA, начиная с третьей части. Тачка заслужила популярность из-за сходства с Dodge Viper и своих характеристик. На ней всегда было весело гонять, потому что она очень быстрая и манёвренная. Но и без минусов не обошлось — высокая скорость и манёвренность сделали тачку очень хрупкой, из-за чего разбить её о случайный столб или другого ездока было совсем нетрудно.

Видео опубликовано на YouTube-канале EJrM FILMS.

Warthog (серия Halo)

Этот джип появился ещё в самой первой Halo и с тех пор стал таким же символом франшизы, как Мастер Чиф или его фирменная штурмовая винтовка. Эта невероятно полезная машина создана в разном количестве модификаций и используется для быстрых тактических операций. Если нужна быстрая вылазка, то берётся вариант с большим количеством мест в багажнике, чтобы уместить больше напарников.

Если же нужно прикрыть пехоту от натиска противника, то и здесь Warthog показывает себя замечательно — достаточно взять комплектацию со станковым пулемётом на задней части корпуса. Даже при таком раскладе она может перевозить минимум одного пассажира и стрелка, который накроет врагов шквалом пуль.

Видео опубликовано на YouTube-канале rocketsloth2.

Мотоцикл с бензопилами из Dead Rising

Давайте представим, что на вас движется орда зомби. У вас есть две бензопилы и мотоцикл. Можно сделать глупо — взять оружие в руки и бежать на зомби, забив на байк. Можно поступить трусливо — просто сбежать с поля боя и пытаться найти безопасное место. А можно так, как сделает любой игрок в Dead Rising — прицепить бензопилы к мотоциклу и на максимальной скорости ворваться в толпу мертвечины, нарезая её на смачные куски. Теперь представьте, что зомби не 10, не 100, а тысяча или даже десятки тысяч. Понимаете, почему этот байк не мог не попасть сюда?

Видео опубликовано на YouTube-канале carbinekoos.

Тачка из Spy Hunter 2

У главного героя серии игр Spy Hunter вне всяких сомнений самая крутая тачка по определению «Стиль и смертоносность». В каждой серии франшизы автомобиль менялся, но в наш топ попадает именно вариант из второй части. И это не просто очень стильный суперкар с утончённым дизайном и агрессивной серой раскраской.



Это настоящий трансформер, который может превращаться в вездеход и даже катер. В довесок к этому машина буквально увешана разным оружием вроде пулемётов Гатлинга и ракетных установок. Ни один шпион не уйдёт от такого преследователя.

КИТТ из Knight Rider: The Game

Давайте сдержим слёзы, олдфаги. «Рыцарь дорог» — уже достаточно старый американский сериал 80-х годов, который был суперпопулярным. Виновником этого стал КИТТ, автомобиль с продвинутым искусственным интеллектом, который бодро подкалывал главного героя шоу и выручал в самых разных ситуациях. В основном за счёт своей прокачанности — машина обладала огромной скоростью, силовым полем и двигателями для прыжков. Так к чему она именно тут? По этому сериалу есть игра!

Knight Rider: The Game вышла в 2002 году на ПК и PS2. Игра представляла собой аркадный экшен с погонями. Пользователю был доступен обширный арсенал — те же движки для прыжков, лазер (!) и миниатюрная ракетная установка в багажнике (!!). Сверхуспешной игра не стала, но зато порадовала фанатов шоу.

Видео опубликовано на YouTube-канале LrdRaptorHD.

Sweet Tooth из Twisted Metal

Боитесь клоунов? Нет? А представьте перед собой огромный фургон из-под мороженого в листовой броне, увешанный пушками, и с огромной клоунской головой на пружинке. И вот эта махина несётся прямо на вас, поливая огнём из всех орудий. Теперь страшно? Лично мне было бы очень!

Вот примерно так себя чувствуют все, кому не повезло оказаться на пути главной машиной из экшена Twisted Metal. А если заезду хочется добавить огонька, то монструозная тачка ещё и в робота умеет превращаться!

Видео опубликовано на YouTube-канале LuisParson.

Багги из Half-Life 2

Знаменитый джип из Half-Life просто не мог не попасть в наш список. У Гордона Фримена будет несколько возможностей прокатиться на нём, поскольку им часто пользуются бойцы сопротивления. Не самый надёжный на вид автомобиль помогает повстанцам быстро преодолевать большие расстояния и в случае чего отбиваться от муравьиных львов и солдат Альянса.

А ещё в нём есть турбоускоритель, благодаря которому тачка развивает солидную для своей конструкции скорость. Одна беда — действительно редко покататься дают, ибо кайф неописуемый. Но у нашего следующего героя с этим проблем нет. Его машина прибывает в нужное место по щелчку. И вы поняли, о чём пойдет речь.

Видео опубликовано на YouTube-канале GamingRevenant.

Бэтмобиль из Batman: Arkham Knight

Крутому супергерою нужна крутая тачка — помните, что я сказал вначале? И Бэтмен в этом плане переплюнул всех участников нашего текста. Его Бэтмобиль в Batman: Arkham Knight настолько бомбический, что о нём хочется слагать дифирамбы или посвятить ему отдельную серию комиксов. Чего только ни умеет эта тачка!

У неё есть: турбоускоритель, лебёдка для выполнения тяжёлых работ или езды по отвесным стенам, встроенная ракетная установка для ведения огня при погонях, тяжёлая броня, которой наплевать на выстрелы из танков или каменные колонны, портативное ЭМИ-устройство, кресло-катапульта, нелетальная пушка для контроля толпы, пулемёт для уничтожения легкой техники, ПУШКА (!) для разноса стен и зданий, система дистанционного управления… И это далеко не полный список гаджетов, которыми нашпигован Бэтмобиль.

Видео опубликовано на YouTube-канале Batman Arkham.

Мако из Mass Effect

Знаменитый внедорожник Мако стал важным членом отряда капитана Шепарда ещё в первой Mass Effect. Благодаря нему главный герой и его сопартийцы могут передвигаться по разным планетам, атмосфера которых слишком губительна для путешествия на ногах. Системы жизнеобеспечения выдерживают как аномальное пекло, так и мощный мороз.

Ну а в случае чего Мако и сам может задать жару. На всякий случай инженеры установили на него пулемёт и огромную пушку. Это для того, чтобы никакая местная агрессивная живность (или геты) случайно не полакомилась Шепардом и его напарниками. Незаменимая машина для спасителя Вселенной!

Видео опубликовано на YouTube-канале GameWeps.