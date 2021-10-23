9 самых популярных мифов GTA: San Andreas

GTA: San Andreas вышла в далёком 2004 году. На сегодняшний день игру принято считать культовой, и это неспроста. Она, кажется, породила бесчисленное количество мемов, а история Грув-стрит и Сиджея осталась в наших сердцах навсегда.

Не последнюю роль в популярности San Andreas сыграли мифы, которые придали экшену мистический оттенок. За историю их накопилось огромное множество. Что-то люди придумывали сами, какие-то появились благодаря модификациям, но иногда нечто пугающее было в самой игре.

Мы прошлись по самым популярным мифам San Andreas и собрали их.

Даже если миф опровергнут, он всё равно может попасть в наш список, так как речь именно о тех легендах, которые стали известными в сообществе.

Бигфут или cнежный человек

Без сомнений, миф о Бигфуте можно назвать самым известным и нашумевшим. Множество игроков обсуждали на форумах странное существо, которое видели в лесах и на горе Чилиад при дождливой и туманной погоде. Правда, достоверных доказательств никто не предоставил. Позже в сети стали появляться скриншоты и видео с якобы настоящим Бигфутом. Но всё это в итоге оказывалось фейком. В теории добавить существо в San Andreas можно при помощи модификаций.

Через год после выхода игры сооснователей Rockstar Games Терри Донован заявил, что разработчики не добавляли Бигфута и вообще каких-либо мистических существ. Фанаты, конечно, не поверили Доновану и стали ещё тщательнее изучать территорию вокруг горы Чилиад и округа Уэтстоун.

Многие сошлись во мнении, что Бигфут так и останется неподтверждённым мифом, который стал известным благодаря фальшивым кадрам и видео из игры. Кто знает, возможно, снежный человек всё же существует в мире GTA: San Andreas.

Вероятно, изучить этот вопрос подробнее нам поможет ремастер игры. В сеть попали иконки достижений обновлённых частей GTA, и у San Andreas нашли обозначение трофея в виде лапы Бигфута. Неужели разработчики действительно добавили в ремастер GTA: SA снежного человека? Узнать это мы сможем только на релизе, который состоится 11 ноября.

НЛО

Как и в случае с Бигфутом, разработчики не подтверждали существование НЛО, однако в пользу инопланетян всё же есть несколько реальных зацепок. Их обнаружили в баре «Лил-Проуб». Эта забегаловка расположена на дороге по пути в Зону 69. С ходу местечко встречает небольшой моделью летающей тарелки.

Если зайти внутрь, то на стене можно увидеть фотографии НЛО, а проход за барную стойку позволит попасть в странную комнату, забитую намёками на инопланетян. На стене также есть кадры с летающими тарелками, а на столе — радио, какие-то документы и карта с отметками.

На каждой координате, конечно, нет НЛО или каких-то подтверждений их существования. Почти все метки ведут к непримечательным местам, но есть и исключения. Например, одна точка указывает на Зону 69, которая может послужить местом исследования инопланетной жизни. Однако никто до сих пор так и не нашёл логическую связь между точками.

Далеко не все игроки считают, что этот бар всерьёз намекает на появление пришельцев. Есть версия, что это заведение просто хотели сделать необычным и как-то выделить, поэтому была выбрана инопланетная тематика.

Газировка Sprunk

В мире GTA: San Andreas существует газированный напиток Sprunk (аналог Sprite). Реклама с ним развешана буквально по всему Лос-Сантосу, начиная с маленьких вывесок и заканчивая большими баннерами. Sprunk пьют многие жители, но знают ли они о том, что газировку делают из биоотходов, а вкус улучшают благодаря сахару и другим ингредиентам?

Это тот самый миф, доказательство которого не займёт много времени. Нужно съездить в город Монтгомери, который находится в северной части округа Ред. Там есть завод, на котором и делают напиток.

Если пройти через дорогу, то можно обнаружить во внутреннем дворе здания огороженный колодец с предупреждением о биологических отходах. Некоторые списывают это на простое совпадение, но мысль о том, что жители Лос-Сантоса постоянно пьют яд для организма и не умирают — пугает.

Призрачная надпись на стене

Довольно известный миф про призрачную надпись, в достоверности которого можно убедиться лично.

Достаточно прийти на кладбище в Вайнвуде в ночное время суток до шести часов утра. На одной из стен будет красоваться надпись Families 4 Life, которая отсылает к банде на Грув-стрит. Как только светает — стена становится чистой.

Некоторые считают это обычным багом, однако такое совпадение места и времени как минимум вызывает вопросы. Сотрудники Rockstar до сих пор не комментировали явление, но многие убеждены, что разработчики хотели припугнуть геймеров, «любящих погулять ночью по кладбищу».

Примечательно, что, в отличие от Бигфута и НЛО, исчезающую надпись действительно может увидеть каждый. Даже если это ошибка игры, выглядит она жутковато.

Машины-призраки

После выхода GTA: San Andreas игроки стали сообщать о нахождении таинственных автомобилей. Они появлялись в лесной местности и были в ужасном состоянии: разбитые, потрёпанные, будто только что после аварии.

Нагоняло жути и отсутствие водителей, то есть машины буквально скатывались с холмов и возвышенностей самостоятельно. При этом в автомобили можно было без проблем сесть и уехать.

Жаль, что такой пугающий миф в итоге оказался банальной ошибкой разработчиков. Чаще всего игроки находили машины марки Glendale. В файлах игры пользователи нашли две модели этого транспорта. Одна из них обычная, а вторая — разбитая. Последняя отличалась от большинства машин в игре тем, что её нельзя было починить в мастерской.

Разработчики никак не комментировали призрачные автомобили. Вероятно, они хотели просто пошутить над игроками, но не исключено, что это просто ошибка, из-за которой машины появляются не в том месте. Вот паззл и сложился.

Самоубийцы

Особо впечатлительные постоянно обсуждали на форумах игры персонажей, которые совершали самоубийство. Их разделяли на два типа: фотографов и случайных NPC. Такие действительно существуют.

Фотографов, например, можно найти при выезде из Лос-Сантоса, около моста. NPC делают снимок и движутся в воду, а затем тонут. Кажется, будто ими движут тёмные силы, но на деле это обыкновенный баг, а персонаж после совершения действия продолжает двигаться вперёд.

Игроки сообщали о нахождении мёртвых NPC в различных местах. Чаще всего это были небоскрёбы или небольшие дома. Миф состоял в том, что жители Лос-Сантоса сходят с ума и прыгают с крыш. На деле же ситуация повторяет фотографов: разработчики не задали NPC нужные команды для передвижения, поэтому подобное и происходит. Случайно.

Кровавая лесопилка и Кожаное лицо

Заметили, сколько мифов связано с лесной и отдалённой частью Лос-Сантоса? Бигфут, машины-призраки, НЛО, а теперь и легенда про Кожаное лицо на лесопилке в Паноптикуме. Если верить рассказам игроков, они встречали маньяка из серии фильмов «Техасская резня бензопилой». Место — лесопилка в Паноптикуме.

Согласно мифу, ночью на территории лесопилки можно услышать шаги и звук работающей бензопилы. Также на земле есть следы крови, которые оставили жертвы безумного маньяка. По крайней мере, так этот миф описывают фанаты. Лесопилка действительно существует, и пол каждой из пристроек залит кровью. Возможно, это последствия халатного отношения к технике безопасности, хотя, согласитесь, смотрится пугающе.

В сети есть множество видео, на которых игроки якобы натыкаются на Кожаное лицо и других существ именно в этой лесопилке. Достоверных подтверждений мифу нет, как и опровержений. Мы провели на этой лесопилке две ночи и не услышали подозрительных звуков.

Призраки в доме Сиджея

Большое число пугалок и страшилок в San Andreas пришло именно из дома Сиджея. В разные годы игроки рассказывали о своих находках в виде призраков и потусторонних явлений. Кто-то даже утверждал, что видел в доме летающие предметы, но это, очевидно, фейк.

Наиболее популярные призраки в доме Сиджея — его мать Беверли Джонсон и девочка Самара Морган прямиком из франшизы «Звонок». Все появления этих духов на видео — не более чем монтаж, однако в своё время это вызвало сильный резонанс в сообществе.

Игроки проводили ритуалы в надежде застать призрака. Например, одним из условий было наличие минимального количества здоровья и нахождение около телевизора. Тогда якобы кто-то должен появиться, но ничего не происходило.

На деле же в доме главного героя, конечно, никого нет. Можно провести в нём несколько ночей, но результата это не даст.

Культ «Эпсилон»

С масштабом мифа про религиозный культ «Эпсилон» не сравнится даже Бигфут. Пожалуй, эта легенда — самая распространённая и длительная (добралась даже до GTA 5). Также этот миф можно считать одним из немногих официально подтверждённых самой Rockstar.

Что же такое культ «Эпсилон»? Это некая религиозная община, которая верит в пришельцев и конец света. Члены этой секты похищают граждан, промывают им мозги и вербуют в свои ряды.

Отличительные черты членов Культа — голубые одеяния и странная манера речи. Некоторые игроки сообщали, что во время езды по городу их похищали и увозили на секретное бомбоубежище в случае апокалипсиса. Скорее всего, это просто байки, так как прямыми действиями «Эпсилон» в GTA: SA себя не выдавал никак.

На некоторых форумах фанаты сделали определённый набор действий, при котором Сиджея точно пригласят на собрание культа.

Нужно сделать следующее:

Надеть полностью синюю одежду.

Купить пистолет Desert Eagle.

Мускулатуру и вес понизить до нуля.

Попасть на маяк и дождаться человека.

К Сиджею должен подойти член культа и посадить в машину.

Нашлись и те, кто совершил все действия в точности с указаниями, но результата всё равно не было. Это может говорить о том, что все подобные пункты — выдумка игроков.

Миф про культ «Эпсилон» также считают продуманным пиар-ходом Rockstar, а все отсылки на него в действительности отражают религиозные общины в жизни, которые занимаются мошенничеством.

Несмотря на такие мнения, «Эпсилон» полноценно проявил себя в GTA 5. Общину можно найти в серии миссий за Майкла. Впрочем, кто-то считает, что настоящая разгадка Культа до сих пор где-то таится. Не отрицают и продолжение сюжетной линии «Эпсилона», но уже в GTA 6.

11 ноября выйдет сборник ремастеров первых 3D-игр GTA. Наличие иконки достижения в виде лапы Бигфута может намекать на появление легендарного существа в ремастере San Andreas. Интересно, а машины-призраки сохранятся?