Чем заняться в ремастерах трилогии GTA? Мы нашли 5 интересных активностей

Обновлённая трилогия GTA выйдет в считаные часы. Недавно руководители Take-Two рассказали, что выбирают игры для переработки на основе их популярности, поэтому Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition можно уверенно назвать долгожданным и нужным переизданием.

Но это по-настоящему старые игры, в которые все уже наигрались в начале 2000-х. Definitive Edition немного причешет графику, изменит визуальный стиль (причём не факт, что в лучшую сторону), подправит управление, внесёт изменения в сюжет и даже добавит какую-то цензуру, но по своей сути все ещё будет набором трёх игр 15-20-летней давности.

Так чем же можно заняться в этих старых играх, чтобы не жалеть о потраченном времени в 2021 году? Мы нашли пять таких причин.

Закосплеить Тони Монтану и вспомнить былое

Каждая часть GTA затрагивает определённый временной период и погружает в колорит отдельных социальных групп. Дальше всего в этом зашла пятая часть. Она рассказала истории сразу трёх героев, которые находились в самых разных жизненных ситуациях. Время действия тоже было достаточно современным — 2013 год.

А вот в классической трилогии мы в основном находимся в XX веке, разве что GTA 3 можно назвать исключением, ведь её действие происходит в 2001-м. Но между 2001 и 2013 годами пропасть — тогда ещё не было смартфонов и распространённого интернета. Действие Vice City и San Andreas вообще разворачивается в 1986 и 1992 году соответственно.

К чему всё это? Игры отражают реалии эпохи и рассказывают о проблемах того времени. Пускай без хорошего понимания американской культуры и знания новейшей истории США в это трудно погрузиться с головой и понять всю заложенную в сюжет сатиру, но вот проникнуться — вполне. Многие ведь скучают по временам, когда мобильный телефон был именно что переносным телефонным аппаратом, а по радио крутили Майкла Джексона и Мадонну.

Помимо этого, разработчики увлекаются цитированием знаменитых кинолент. Особенно далеко в этом плане зашла Vice City — тут много почти прямых отсылок к культовому «Лицу со шрамом». Помимо главного героя, по ходу сюжета можно встретить множество похожих сцен: например, найти в отеле номер с окровавленной ванной и чемоданом кокаина.

Ближе к концу игрок получит особняк, который напрямую отсылает к дому Тони Монтаны — холл и кабинеты списаны один в один. Впрочем, конец истории у хозяев особняков разный, но при желании можно почувствовать себя Аль Пачино.

Найти Йети, сфотографировать НЛО и проверить городские легенды

Игроки сложили немало легенд о разных секретах, которые так и не смогли найти в разных частях GTA. Хотя это и были одни из первых открытых миров в индустрии, разработчики наполнили их большим количеством деталей и смогли сделать запоминающимся каждый город, будь то Либерти-Сити, Вайс-Сити или Лас-Вентурас.

В GTA: San Andreas самый большой открытый мир в серии — за исключением GTA 5, разумеется. В своё время он сводил игроков с ума своим масштабом, когда те бросались его исследовать. Разработчики создали целый штат, который включал в себя не только три города, но ещё и поля, леса, сельскую местность и другие непривычные для серии пейзажи.

Самым популярным мифом о San Andreas был снежный человек. Эта загадочная фигура и в реальном мире наделала много шуму, а в комьюнити игры стала настоящим феноменом. Многие игроки рассказывали о встрече с Йети в округе Уэтстоун и особенно часто — на горе Чилиад.

Достоверных доказательств существования в игре снежного человека не было, но его следы находили в самых разных местах. В какой-то момент спекуляции на тему существования бигфута настолько надоели, что модераторы самого популярного форума GTA Forums стали блокировать все связанные с ним темы.

В 2005 году представитель Rockstar заявил, что «никакого бигфута в игре, как и в жизни, нет». Что, впрочем, не помешало фанатам наклепать множество модов, где снежного человека всё-таки можно поймать. Разработчики тоже часто шутят на эту тему. В новых играх встречаются разные упоминания йети, а в пятой части даже появился соответствующий бренд одежды.

Похоже, что в переиздании шутка зайдёт ещё дальше. До официального анонса слили ачивменты из Definitive Edition, где среди привычных достижений в San Andreas нашли одно новое — с ногой бигфута. Возможно, нам впервые дадут «официальную» возможность найти снежного человека?

Но тайн в GTA: San Andreas хватает и без бигфута. В России гораздо больше Йети завирусились НЛО — на их присутствие в игре намекает «Зона 69», но игроки часто принимают за летающие тарелки огоньки в ночном небе, которыми разработчиками пытались изобразить самолёты.

Хотя существует и немало намёков на инопланетян от самих разработчиков. Особенно выделяется миссия Green Goo («Зелёная гадость»), в которой игрок крадёт непонятную зелёную субстанцию из охраняемого поезда, происхождение которой в игре не объясняют, но намекают на внеземную природу. Помимо фанатов, в штате Сан-Андреас хватает и местных жителей, которые тоже ищут свидетельства существования внеземных цивилизаций, но, к сожалению, не находят.

Но не San Andreas единым — в GTA 3 и Vice City хватает и своих тайн. В этих играх искали потайные ходы под Либерти-Сити (которые никуда в итоге не вели), утопленников и корабли-призраки в Оушен-бич, а также вырезанный из-за теракта 11 сентября контент.

Возможно, что-то из этого пропадёт при переезде на Unreal Engine, но основные секреты и «пасхалки» наверняка останутся.

Пройти миссию с вертолётиком и догнать грёбаный поезд с первого раза

Помимо секретов, в те времена игроки часто обсуждали несправедливую сложность игровых заданий. Легендарная миссия с вертолётиком, погоня на байке за поездом с обязательным «Тебе надо было просто следовать за грёбаным поездом, Си Джей!» и так далее.

На самом деле все эти задания кажутся сложными по двум причинам, причём обе может решить грядущее переиздание.

Первая — управление. Даже в GTA 5 самолёты управляются неидеально, что уж говорить о классической трилогии из первой половины нулевых. Самолёт Dodo из третьей части, истребители из San Andreas, обычные вертолёты и игрушечный вертолётик из Vice City — всеми ими просто трудно управлять.

Это не ситуация как с гонкой в первой Mafia, когда сложно было из-за того, что игра предельно честно симулировала реальное поведение автомобиля. Просто рулить летательными аппаратами совсем не удобно. Физика автомобилей и мотоциклов становилась лучше с каждой новой частью, но всё равно далека от идеала — особенно мучительно то, что с мотоцикла можно улететь при любом случайном столкновении.

Стоит отдать должное — догнать грёбаный поезд сложно не из-за физики мотоцикла, а из-за Биг Смоука, который просто плохой стрелок.

Вторая проблема — точки сохранения. В оригинале их нет, сохраняться нужно вручную. Соответственно, после провала миссии вы оказывались на том самом месте, где её провалили, и нужно было идти к маркеру, иногда даже через половину игрового мира! Если же игрок погибал или был пойман полицией при исполнении, он ещё и терял всё оружие вместе с некоторой суммой денег. В мобильных портах стало полегче — в некоторых миссиях появились чекпоинты.

Обе эти проблемы затронули в Definitive Edition. По утверждению Rockstar, в миссиях будут чекпоинты, а управление приблизили к схеме из пятой части. Это обязательно затронет камеру, а значит, управлять летательными аппаратами станет проще. Но даже если не получится с первого раза пройти миссию с вертолётиком, в переиздании её хотя бы можно будет перезапустить.

Получить лицензию пилота, «побомбить» на такси и побыть вором-домушником

Наверное, каждый как-нибудь хоть раз заходил в GTA чисто для того, чтобы устроить беспредел. Сбил бабулю — на хвосте уже висят копы, после непродолжительной перестрелки с которыми игрока уже преследует вертолёт, а там и до национальной гвардии с танками недалеко.

Но, помимо беспредела и прохождения основных заданий, в каждой части есть чем заняться. С GTA 3 в серии появилась возможность попробовать себя в разных профессиях: сев в такси, можно было стать настоящим бомбилой, в скорую — медиком, а пожарная машина превращала главного героя из бандита в доблестного борца с огнём.

Дальше больше — к San Andreas список развлечений расширился, и теперь игроки могли поучиться в лётной школе, поучаствовать в танцах (в том числе и на машинах!) и даже попробовать себя в роли вора-домушника. После прохождения одной из сюжетных миссий достаточно было зайти в гости к одному из братков — он-то всегда найдёт, чью хату вынести. Также появились мини-игры: при желании можно надолго залипнуть в местный бильярд, а любители аркадных игр оценят приставку в доме Си Джея и автоматы в залах.

Поесть курочки, сходить в качалку и прикупить моднейшего шмота

До сих пор мало какая игра может сравниться с GTA: San Andreas в плане ухода за своим героем. Шутка ли, систему на полном серьёзе можно сравнить с The Sims, причём в SA развитие героя даёт серьёзные бонусы.

Игрок может по-настоящему влиять на персонажа своими действиями. Если часто ходить в местный аналог KFC, то со временем герой поправится, но сбросить вес можно в спортзале. Если часто ходить тягать железо, то герой в итоге превращался в настоящего бодибилдера. Это влияет и на геймплей — накаченный Си Джей быстрее и дольше бегает, а также точнее стреляет. На фоне этого возможность модно приодеться не смотрится такой уж умопомрачительной, но выделяет San Andreas среди других игр трилогии.